Değirmenderespor sağlam geliyor

GOLCÜ BİR TAKIM

Değirmenderespor yeni sezona dolu dizgin hazırlanmaya devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip hazırlık maçlarında da iyi bir görüntü verdi. Sakarya BAL takımlarından Kazımpaşaspor’u, İbrahim tiryaki ve Eren Alkan’ın golleri ile 2-1 mağlup eden Değirmendere, yine Sakarya BAL takımlarından Hendek Dereköy’ü Berat Aydın’ın 2 ve Onur Kandöken’in golleri ile 3-1 mağlup etti.

ADEM AYDEMİR: DİNAMİK BİR TAKIM OLDUK

Savunma ve ofans hattına 1’er takviye daha yapması beklenen takım pazar günü Çınarcıkspor ile son hazırlık maçını yapacak. Teknik Sorumlu Adem Aydemir “Güzel bir hazırlık dönemini geride bıraktık. 3 futbolcumuz sakatlıktan çıkıyor, yetişmelerini bekliyoruz. Bölgemizin genç oyuncularıyla, dinamik, tempolu bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Grubumuzda iyi takımlar var. Haddimizi bilerek, en şekilde mücadelemizi vermek istiyoruz” diye konuştu.