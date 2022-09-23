Değirmenderespor sağlam geliyor

GOLCÜ BİR TAKIM
Değirmenderespor yeni sezona dolu dizgin hazırlanmaya devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip hazırlık maçlarında da iyi bir görüntü verdi. Sakarya BAL takımlarından Kazımpaşaspor’u, İbrahim tiryaki ve Eren Alkan’ın golleri ile 2-1 mağlup eden Değirmendere, yine Sakarya BAL takımlarından Hendek Dereköy’ü Berat Aydın’ın 2 ve Onur Kandöken’in golleri ile 3-1 mağlup etti.
ADEM AYDEMİR: DİNAMİK BİR TAKIM OLDUK
Savunma ve ofans hattına 1’er takviye daha yapması beklenen takım pazar günü Çınarcıkspor ile son hazırlık maçını yapacak. Teknik Sorumlu Adem Aydemir “Güzel bir hazırlık dönemini geride bıraktık. 3 futbolcumuz sakatlıktan çıkıyor, yetişmelerini bekliyoruz. Bölgemizin genç oyuncularıyla, dinamik, tempolu bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Grubumuzda iyi takımlar var. Haddimizi bilerek, en şekilde mücadelemizi vermek istiyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.