İzmit Tenis Kulübü gümbür gümbür!

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İzmit Tenis Kulübü kortlarında düzenlenen 8-9-10 Yaş Sonbahar Turnuvası'nda İzmit Tenis Kulübü’nün sporcuları başarılı sonuçlara imza attı. Türkiye’nin birçok yerinden toplam 121 sporcunun katılım sağladığı turnuva 1 hafta sürdü. Sporcularının kupa kaldırdığı turnuvada, İzmit Tenis Kulübü 9-10 yaş grup sorumlusu Şakir Omaç öğrencileriyle gururlandı.

DERECELER

Turnuvada Aslı Bilge Düzgün 9 yaş tekler ve çiftlerde, Kıvanç Kırlı 9 yaş tekler ve çiftlerde, Mert Hüseyin Karaosmanoğlu 9 yaş tekler ve çiftlerde şampiyon, Nil Günesen 9 yaş teklerde finalist ve çiftlerde şampiyon, Tolga Atalık 9 yaş teklerde finalist, Eylül Naz Aksoy 9 yaş teklerde finalist, Yaşar Öztürk ve Rüzgar Başkan ikilisi çiftlerde finalist, Yiğit Kerem Ertürk de 10 yaş çiftlerde finalist olmayı başardı.

OMAÇ: GURUR DUYUYORUM

Elde ettikleri başarılardan ötürü mutlu olduğunu belirten genç tenis antrenörü Şakir Omaç “İyi bir organizasyonu geride bıraktık ve çalışmalarımızın karşılığını kupa ile madalyalarla tamamladık. Sporcularımızla gurur duyuyorum. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sporcu aileleri ile ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim” dedi.