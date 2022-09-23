Kocaeli hakemleri ve gözlemcileri eğitimden geçti

2022 - 2023 Futbol Sezonu ilk EPAK eğitimi İl Eğitimcisi Alper Çetin’in anlatımıyla gerçekleşti. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki gecede İl Hakem Kurulu Başkanı Alparslan Dalkılıç selamlama konuşmasını yaparken, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın’ın kürsüye davet edildi ve konuşmasında birlik beraberlik mesajları verdi. İl Hakemi ve İl Gözlemcileri ile Aday Hakemler için zorunlu olan eğitime 300’e yakın katılım oldu. Katılımcılara sezon öncesi değişen oyun kuralları ile İl Hakem Kurulu’nun talimatları paylaşıldı.