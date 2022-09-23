Tolga Havuç büyük gün için ziyaretlere devam ediyor

Özel kulüpler bazında değerlendirildiğinde İzmir Şavkar Spor Kulübü’nden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci cimnastik salonuna sahip olacak olan Kocaeli Cimnastik Kulübü’ne aile olan spor salonu 30 Eylül’de saat 14.30’da kapılarını resmen açıyor. Kulüp Başkanı Tolga Havuç kentteki STK’ları, başkanları ve spor adamlarını büyük güne davet etmeye devam ediyor. 2000 metrekare kapalı alana sahip, 12 metre yükseklikteki dev cimnastik salonunun açılışına ilimiz spor ve siyasetinin zirvedeki isimlerinin katılması bekleniyor. Büyük günde yapılacak olan organizasyonlarla da izleyenlere görsel bir şölen sunulacak.