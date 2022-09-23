Seri A Karate Şampiyonası yarın sona eriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğinde Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası yarın sona erecek. İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 75 ülkeden 1100’e yakın sporcu kaldı. Ülkemizden de 53’ü milli olmak üzere 136 sporcu tamamiye çıktı.