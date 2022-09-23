2 maçın stadı değişti

Bugün Salih Gün (Tavşancıl) Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Dilovası Belediyespor - Başiskele Damlarspor Süper Amatör Lig maçı aynı gün ve aynı saatte Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda oynanacak. Pazar günü Salih Gün (Tavşancıl) Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Diliskelesi – Mertspor maçı da aynı gün ve saatte yine Dilovası Nihat Karadaş Stadı’nda oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.