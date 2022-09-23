2 maçın stadı değişti

Bugün Salih Gün (Tavşancıl) Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Dilovası Belediyespor - Başiskele Damlarspor Süper Amatör Lig maçı aynı gün ve aynı saatte Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda oynanacak. Pazar günü Salih Gün (Tavşancıl) Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Diliskelesi – Mertspor maçı da aynı gün ve saatte yine Dilovası Nihat Karadaş Stadı’nda oynanacak.