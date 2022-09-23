23 Eyl 2022 - 17:36- Spor G: 23 Eyl 2022 - 17:38

İsmail Yüksek ipten aldı! “3-3”

Türkiye, Uluslar Ligi C Grubu 5. maçında Lüksemburg ile oynadı. Amatör kümede yapılmayacak hatalarla maçta 3 kez geriye düşen milliler, bitime dakikal...
İsmail Yüksek ipten aldı! “3-3” mask

Türkiye, Uluslar Ligi C Grubu 5. maçında Lüksemburg ile oynadı. Amatör kümede yapılmayacak hatalarla maçta 3 kez geriye düşen milliler, bitime dakikalar kala İsmail Yüksek’in harika golü ile tarihi rezaleti önledi. Rakibi ile 3-3 berabere kalan Türkiye, B Ligi’ne yükselmeyi garantilerken kötü oyunu ile baş ağrıttı.

 

MAÇ BOYUNCA KÖTÜ OYUN!

İstanbul Başakşehir Stadı’nda oynanan maçın 8. dakikasında kaleci Uğurcan ile Eren Elmalı’nın hatasını iyi değerlendiren Graça attığı golle takımını öne geçirdi. 16’da Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde düşürüldü ve kazanılan penaltıyı Cengiz Ünder gole çevirdi. “1-1” 36’da Kaan’ın basit hatası sonrası Lüksemburg adına Sinani skor 2-1 getirdi. 2 dakika sonra Cengiz’in orta şut karışımı vuruşunda Chanot’un ters vuruşu ağlara gitti. “2-2”

 

22 METREDEN, 99 KİLOMETRE HIZLA!

İkinci yarıda Türkiye’nin fark yapacağı düşünüldü. İki net gol kaçıran Türkiye, Gerson Rodrigues’in golü ile bitime 20 dakika kala 3-2 geriye düştü. Maçta son sözü sonradan kadroya alınan, maçın da ikinci yarısında sahaya giren İsmail Yüksek söyledi. 22 metreden kaleye füze gönderen İsmail, 99 kilometre hızla ağları sarstı ve tarihi rezalete izin vermedi! Maç 3-3 sona erdi ve Türkiye, Uluslar B Ligi’ne yükseldi.

 

ÇOK ÖZEL BİR GÜN

İsmail Yüksek maçın ardından “Sert bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Sahamızda galibiyetle veda etmek isterdik. Rakibimizi de tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Şimdi Faroe maçını düşünüyoruz. Deplasmanda kazanmak istiyoruz. Benim için çok özel bir gün. Ay Yıldızlı forma ile ilk maçımda ilk golümü attım. Tarif edilemez bir duyguya sahibim. Ancak kazanamadığım için üzgünüm. Hayalleri olan bir futbolcuyum. En üst seviyede kalmak istiyorum. Mental olarak da fiziksel olarak sezona çok iyi hazırlandım. Bunun da karşılığını görüyorum” dedi.

# türkiye, İsmail Yüksek

23 Eyl 2022 - 17:36 - Spor

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