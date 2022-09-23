23 Eyl 2022 - 17:38- Spor G: 23 Eyl 2022 - 17:41

Kazanan bizim uşaklar olsun!

Üst üste 3 maçını berabere tamamlayan Kocaelispor sezonun altıncı maçında gerilimli bir maça çıkıyor. 3 puanlı Uşakspor ile deplasmanda karşılaşacak olan yeşil siyahlılar mutlak galibiyet parolası ile sahadaki yerini alacak. Uşak 1 Eylül Stadı’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak ve mücadeleyi Demokrat Özgür Güneş yönetecek.  

Kazanan bizim uşaklar olsun! mask
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FIRAT GÜL STRES İÇİNDE

Kırklareli ve Kırşehir galibiyetlerinin ardından Serik, Sarıyer ve Buca beraberlikleri camianın canını sıkmış ve Teknik Direktör Fırat Gül tartışmaların odağındaki isim olmuştu. Üzerinde yoğun bir baskı oluşan Gül olası beraberlik halinde görevi bırakacak. Futbolcu grubu da Uşak maçının bir an önce gelmesini bekledi. Hedef, alınacak 3 puanla biraz olsun şehri rahatlatmak.

 

TEK EKSİK YALÇIN

Sarıyer maçında sakatlanan Yalçın dışında takımda eksik bulunmuyor. Sezon öncesi talihsiz bir sakatlık geçiren Atila takıma döndü. Genç Yiğit Canguru’nun da sakatlığı geçti. Kocaelispor’un kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak ya da Atila, Diogo, Alpay, önlerinde İlyas Kubilay ve Yusuf Cihat, sağda Samed Ali ya da Cem, solda Beykan, forvete takın bölgede Tayfun ve ileride ise Okan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

 

KOCAELİ TV’DEN CANLI

Uşak 1 Eylül Stadı’ndaki saat 16.00’da başlayacak ve maçı Kocaeli TV canlı olarak yayınlayacak. 300 kadar Kocaelispor taraftarının yerinde izleyeceği, Demokrat Özgür Güneş’in yöneteceği mücadele esnasında sıcaklık 21 derece olacak. Takımlar tarihlerinde 5. maçına çıkıyor. Takımlar bir birine 2’şer kez üstünlük sağlarken son maç 1 Eylül Stadı’nda oynanmış ve maçı Uşak ekibi 2-0 kazanmıştı.

MAÇIN KÜNYESİ 

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Buğca Can Semercioğlu, Furkan Ulu

SAAT: 16.00

HAVA: 21 derece açık

YAYIN: Kocaeli TV

 

UŞAKSPOR

VEDAT BÖYÜKGÜL

MURAT ŞENEL

MEHMET BAĞLI

ONUR DEMİR

SEFA KAHRAMAN

RESUL TÜRKKALESİ

ŞAMİL BAŞARAN

YAVUZ ALEMDAR

AHMET HAKAN ŞAHİN

SEFER KANITEMİZ

MUZAFFER KAHRIMAN

 

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

MEHMET SAK YA DA ATİLA

DIOGO ÖZÇAKMAK

ALPAY ÇELEBİ

YUSUF CİHAT ÇELİK

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

SAMED ALİ YA DA CEM

BEYKAN ŞİMŞEK

TAYFUN AYDOĞAN

OKAN EKEN

# Uşakspor, Kocaelispor, futbolcu

23 Eyl 2022 - 17:38 - Spor

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