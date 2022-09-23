Kazanan bizim uşaklar olsun!

FIRAT GÜL STRES İÇİNDE
Kırklareli ve Kırşehir galibiyetlerinin ardından Serik, Sarıyer ve Buca beraberlikleri camianın canını sıkmış ve Teknik Direktör Fırat Gül tartışmaların odağındaki isim olmuştu. Üzerinde yoğun bir baskı oluşan Gül olası beraberlik halinde görevi bırakacak. Futbolcu grubu da Uşak maçının bir an önce gelmesini bekledi. Hedef, alınacak 3 puanla biraz olsun şehri rahatlatmak.
TEK EKSİK YALÇIN
Sarıyer maçında sakatlanan Yalçın dışında takımda eksik bulunmuyor. Sezon öncesi talihsiz bir sakatlık geçiren Atila takıma döndü. Genç Yiğit Canguru’nun da sakatlığı geçti. Kocaelispor’un kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak ya da Atila, Diogo, Alpay, önlerinde İlyas Kubilay ve Yusuf Cihat, sağda Samed Ali ya da Cem, solda Beykan, forvete takın bölgede Tayfun ve ileride ise Okan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
KOCAELİ TV’DEN CANLI
Uşak 1 Eylül Stadı’ndaki saat 16.00’da başlayacak ve maçı Kocaeli TV canlı olarak yayınlayacak. 300 kadar Kocaelispor taraftarının yerinde izleyeceği, Demokrat Özgür Güneş’in yöneteceği mücadele esnasında sıcaklık 21 derece olacak. Takımlar tarihlerinde 5. maçına çıkıyor. Takımlar bir birine 2’şer kez üstünlük sağlarken son maç 1 Eylül Stadı’nda oynanmış ve maçı Uşak ekibi 2-0 kazanmıştı.
MAÇIN KÜNYESİ
STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Buğca Can Semercioğlu, Furkan Ulu
SAAT: 16.00
HAVA: 21 derece açık
YAYIN: Kocaeli TV
UŞAKSPOR
VEDAT BÖYÜKGÜL
MURAT ŞENEL
MEHMET BAĞLI
ONUR DEMİR
SEFA KAHRAMAN
RESUL TÜRKKALESİ
ŞAMİL BAŞARAN
YAVUZ ALEMDAR
AHMET HAKAN ŞAHİN
SEFER KANITEMİZ
MUZAFFER KAHRIMAN
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
MEHMET SAK YA DA ATİLA
DIOGO ÖZÇAKMAK
ALPAY ÇELEBİ
YUSUF CİHAT ÇELİK
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
SAMED ALİ YA DA CEM
BEYKAN ŞİMŞEK
TAYFUN AYDOĞAN
OKAN EKEN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.