Yağız ve Bedirhan resmen milli oldu!

U-18 Milli Takımımız Bursa'da düzenlenen U-18 Hazırlık Turnuvası ilk maçında Romanya'yı 2-0 mağlup etti. Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda oynanan maçta millilerimizin gollerini 23. dakikada Batuhan Çelik ve 35. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti. Kocaelispor’un iki yıldızı Bedirhan Yıldız ve Yağız Gül de 72. dakikada oyuna girerek ilk milli heyecanlarını yaşayarak hem ailelerine hem de şehre gurur yaşattı. Turnuvanın diğer maçında İspanya, Portekiz'i 2-0 mağlup etti. Türkiye bugün İspanya ile karşılaşacak.