Uşak çok ters takım

Kocaelispor’un rakibi Uşakspor bu sezon mali anlamda zor günler geçirmesine rağmen tüm maçlarda sahaya karakter koyan bir oyun ortaya koyuyor. Bülent Akın’ın çalıştırdığı Ege ekibi ilk maçında deplasmanda Diyarbekir’e 1-0 yenilirken, topu 90+6. dakikada ağlarından çıkardı. İkinci haftadaki rakip Beşiktaş’ın eski sağ beki Karacabey’di.

SON DAKİKALARDA 3 PUAN KAYBETTİLER

İlk yarının son anlarında gelen gol Uşak’ın dengesini bozdu ve 74 ile 90+4’te gelen goller Uşak’ın sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrılması anlamına geldi. Üçüncü maçta Etimesgut karşısında öne geçen Uşak skoru koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. 4. haftadaki Kastamonu maçında 1-0 öndeyken, 90+4’te yediği golle galibiyetten olan kırmızı siyahlılar, son maçta ise Ankara Demir ile 1-1 berabere kaldı ve hafta 3 puanla 17. sırada tamamladı.