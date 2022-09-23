Uşak çok ters takım

Kocaelispor’un rakibi Uşakspor bu sezon mali anlamda zor günler geçirmesine rağmen tüm maçlarda sahaya karakter koyan bir oyun ortaya koyuyor. Bülent Akın’ın çalıştırdığı Ege ekibi ilk maçında deplasmanda Diyarbekir’e 1-0 yenilirken, topu 90+6. dakikada ağlarından çıkardı. İkinci haftadaki rakip Beşiktaş’ın eski sağ beki Karacabey’di.
SON DAKİKALARDA 3 PUAN KAYBETTİLER
İlk yarının son anlarında gelen gol Uşak’ın dengesini bozdu ve 74 ile 90+4’te gelen goller Uşak’ın sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrılması anlamına geldi. Üçüncü maçta Etimesgut karşısında öne geçen Uşak skoru koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. 4. haftadaki Kastamonu maçında 1-0 öndeyken, 90+4’te yediği golle galibiyetten olan kırmızı siyahlılar, son maçta ise Ankara Demir ile 1-1 berabere kaldı ve hafta 3 puanla 17. sırada tamamladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.