Uşaksporlular ağırlayacak

Uşak İl Güvenlik Kurulu tarafından Kocaelispor’a deplasman yasağı getirilmiş bu karar üzerine Kocaelispor Kulübü, Hodri Meydan ve Uşaksporlu taraftarlar kararın düzeltilmesi için resmi başvuruda bulunmuştu. 1967 Uşaksporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Argan Arıcak, futbolun güzelleşmesi ve kardeşliği adına rakip takım taraftara konan yasağın kalkmasını istediklerini ve yasağın kaldırılmasına çok sevindiklerini açıklarken, Kocaelispor taraftarını Anadolu insanına has şekilde konuk edeceklerinin altını çizdi.