Yine ceza!

Kocaelispor’a 18 Eylül’de Derince Stadı’nda oynanan Bucaspor maçında “Taraftarlarının neden olduğu saha olayları” nedeniyle 14 bin, aynı maçta “Koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı” yine 14 bin, “Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı da 8 bin olmak üzere toplam 36 bin lira para cezası verildi.