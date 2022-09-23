Haydi İzmit!

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan İzmit Belediyespor sezonu açıyor. İlk rakip Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor olacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maç bugün saat 16.00’da başlayacak. Taraftarının önünde sezona galibiyet ile başlamak isteyen kızların maçı Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Youtube sayfasından naklen yayınlanacak.