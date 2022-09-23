Arslanbey Organize’den 2 bomba birden!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan Arslanbey Organize Sanayi kadrosunu iki dikkat çeken futbolcu ile daha da güçlendirdi. Kocaelispor’un eski sağ beki Burak Halil ve orta saha oyuncusu Samet Katanalp, Kartepe ekibi ile anlaştı. Gökhan Top’un çalıştırdığı Arslanbey ekibi sezonun ilk maçını bugün Seka Doğan ile oynayacak. Arslanbey Stadı’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak.

BURAK HALİL KİMDİR?

1992 İzmit doğumlu. Futbola Kocaelispor’da başladı. Sırası ile Kocaelispor, Körfez FK, Gölcükspor, Hereke Yıldız, Rize Çayeli, Hekimoğlu Doğan, Tonya Doğan, Orhangazi Belediye, Yüksekova Belediye, Bağlar Belediye ve 12 Bingöl takımlarında forma giydi. Burak’ın 1. Lig’de 7, 2. Lig’de 8, 3. Lig’de 58, BAL’da da 54 maça çıktı.

SAMET KATANALP KİMDİR?

1992 İzmit doğumlu. Futbola Kocaelispor’da başladı. Sırası ile Kocaelispor, Körfez FK, Çubukspor, Başkent Şafak, 1922 Konya, Diyarbekir, Pendik, Tokatspor, Sivas Belediye, Bodrumspor, Sarıyer, Bandırma, Amedspor ve son olarak Gaziantepgücü’nde forma giydi. Samet 1. Lig’de 10, 2. Lig’de 207, 3. Lig’de 16, BAL’da 8, Türkiye Kupası’nda da 10 maçta toplam 41 golü var.