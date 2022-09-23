Süper Amatör Lig A’da günün mönüsü!

Zorlu Süper Amatör Ligi’nde yeni sezon başladı. Dün akşam Alikahyapor ile Köseköy Ateşspor, Cephanelik Stadı’nda sezonu açtı. Normalde bu maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacaktı ancak stat ışıkları yetersiz olduğu için müsabaka Kağıtçı’ya verildi. Cumartesi mesaisinde 5 maç var. Saat 15.00’te Karamürselspor, Çınarlıspor’u konuk edecek.
5 MAÇ VAR
Saat 17.00’de 4 zorlu maç futbolseverleri bekliyor. Dilovası Belediye ile Damlar, Beylikbağı ile Bağdat, Arslanbey Organize ile Seka Doğan ve Bekirdere ile Çayırova 3 puan mücadelesi verecek. Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan A Grubu’nun sezon boyunca büyük bir çekişme içinde geçeceği düşünülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.