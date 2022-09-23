Süper Amatör Lig A’da günün mönüsü!

Zorlu Süper Amatör Ligi’nde yeni sezon başladı. Dün akşam Alikahyapor ile Köseköy Ateşspor, Cephanelik Stadı’nda sezonu açtı. Normalde bu maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacaktı ancak stat ışıkları yetersiz olduğu için müsabaka Kağıtçı’ya verildi. Cumartesi mesaisinde 5 maç var. Saat 15.00’te Karamürselspor, Çınarlıspor’u konuk edecek.

5 MAÇ VAR

Saat 17.00’de 4 zorlu maç futbolseverleri bekliyor. Dilovası Belediye ile Damlar, Beylikbağı ile Bağdat, Arslanbey Organize ile Seka Doğan ve Bekirdere ile Çayırova 3 puan mücadelesi verecek. Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan A Grubu’nun sezon boyunca büyük bir çekişme içinde geçeceği düşünülüyor.