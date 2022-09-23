23 Eyl 2022 - 17:50- Gündem G: 23 Eyl 2022 - 17:56

2000 model Dodge marka araç icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 2000 model Dodge marka araç icradan satılıktır(çoklu satış)

2000 model Dodge marka araç icradan satılık mask

Masa mal varlığına dahil bulunan aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/12 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 

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23 Eyl 2022 - 17:50 - Gündem

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