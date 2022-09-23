Kartepe'de 299 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Maşukiye Mah. 219 Ada, 10 Parsel, 299,86m2, arsa cinsindeki taşınmaz olup, boş arsadır, ana yola cephesivardır, KartepeBelediyesine 300m2 mesafede, ulaşım sorunu yok, tüm devletve belediye imkanlarına sahip değerli bir arsadır.

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