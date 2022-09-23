İzmit'te 100 m² yapı mahkemeden satılık

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Mehmetalipaşa Mah. 3251 Ada, 9 Parsel, 109m2 arsa cinsinde taşınmaz olarak tapuda görünsede ,taşınmaz üzerinde mesken olarak kullanılan 100m2 bir yapı bulunduğu, çevresinin bahçe duvarı ile çevrili olduğu, yapının yeni ve kullanışlı olduğu, ticaretin yoğun olduğu bir bölgede olduğu, okullara, devlet dairelerine, alışveriş merkezlerine yakın ve ulaşım sorunu olmayan bir taşınmaz olduğu.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...