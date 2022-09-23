Gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Erol Demirbek Türk - gidişat çok kötü halkın büyük kesimi cinnet halinde haber proğramları inanımaz şekilde bıçaklama kurşunlama polis dövme polis kurşunlama göstere göstere hırsızlık kavga dövüş uyuşturucu dolu 1,5 saat boyunca bilhassa istanbul kocaeli de çok yoğun vatanını milletini seven iktidar varsa , muhalefet varsa bu çıldırmışlığa bir araya gelip çözüm bulmalılar . yoksa kimse güvende değil kimse ben sitede oturuyorum kapıda bekçim var vb. diyerek kendini avutmasın . ülkemiz suç potansiyeli yüksek insanlarla doldu BU DAHA İYİ GÜNLER AMA TEDBİR ALMAK İÇİN GEÇ BİLE KALINIYOR . kargaşadan , yağmadan gasp , vb den çıkar beklemeyenler artık uyanmalı