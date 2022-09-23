İşte Fatma Kaplan Hürriyet’in 41 ayda yaptıkları! 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugüni, abisi olan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı Nihat Gürer’in adının verildiği spor tesisi açılışı için ilimize geldi. Açılış programının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 41 ayda yaptığı projeleri anlatmak amacıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde program gerçekleştirdi.
GENİŞ KATILIM
Düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Hürriyet’in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş, partilerin ilçe başkanları, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, KOTO Başkanı Necmi Bulut, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, dernek temsilcileri ve partililer katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda yapılan çalışmalar video sunumuyla gösterildi.
İŞTE YAPILANLAR
KADIN DOSTU KENT
1
İZGİM ve içerikleri
2
ATÖLYELER, PSİKOLOGLAR, DİYETİSYEN, SPOR MERK., ETÜD MERK. GEBE EĞİT., ÇOCUK OYUN ALANLARI, ÇOCUK KÜT. ÇOCUK WORKSHOPLAR
3
Çınar Kadın Koop.
4
ACİL Yardım Protokolü
5
Kadın istihdamı yüzde 58 arttı, kadın idarece yüzde 100 arttı
6
8 Mart izin
7
İzmit Çarşısı
8
Anne Taksi
9
Kadın Festivali
10
Kadın Tiyatrosu
11
İZMİT KADIN HAFIZA MERKEZİ VE DANTEL MÜZESİ
12
BİZ ÇOCUKLARIN BELEDİYESİYİZ (12)
13
Çınar Çocuk Evi- Yeşilova, Tüysüzler
14
Doğa Eğ.a Kamp. Orman Okulu
15
Akıl Zeka Oyunları
16
Çocuk Korosu
17
Çocuk Sinema Okulu
18
Çocuk Tiyatrosu
19
Gülümse Bebek
20
Çınar Akademi
21
YKS Desteği + çocuklara eğitim çeki
22
Köylere internet ve tablet desteği
23
Çocuk Kütüphanesi
24
Sarısu Gençlik Kampı
SOSYAL BELEDİYECİLİK
25
Kardeş Eller
26
Dost Eller
27
Gıda Bankası
28
Anne Eli
29
Aşevi
30
Alzheimer Yaşamevi
31
Yadev + 23 Nisan Parkı
32
Otizm Yaşam Evi Devam ediyor
33
Otizmli Burak
34
Engelsiz Yaşam Alanı
35
Engelsiz Taksi
36
Kısa Mola
37
Asırlık Çınar Evi
38
Çölyaklılar
39
Patibüs
40
Ramazan ve pandemide sıcak yemek desteği
41
Pandemide kolonya dezenfektan maske dükkan ve taksi dezenfekte
42
Ücretsiz gelinlik
43
Sünnet Şöleni
44
3 yıllık sosyal destek rakamı
45
Gülümse Kafe Yahya Kaptan, Gülümse Kafe Lavanta ve diğer kafeler+ Çaylar 2 TL
46
Nikah Salonları 1 TL
47
Balkan Dernekleri Yerleşkesi ve Dernekler yerleşkesi ve sekalılar lokali
TARIM PROJELERİMİZLE BİRLİKTE ÜRETİYORUZ (12)
48
Tarımsal Üretim Bahçesi – Dağıtılan meyve ve sebzeler de görünecek
49
Nusrat Buğdayı
50
Siyez Buğdayı
51
Silajlık Mısır üretimi ve dağıtımı
52
Alternatif Ürünler Bah ( Aronya, İpek, Lavanta, Salep)
53
İstiridye mantarı
54
Çiftçiye Fide Desteği
55
Küçükbaş Hayvann Des. – Süt Hijyen aparatı
56
Çınar Halk Market- Süt, tereyağı
57
Karaabdülbaki üretici pazarı
58
Gübre Desteği
59
Tohum Odası
TASARRUF KENTİ İZMİT
60
ARAÇ ALIMI
61
ATÖLYELER VE KONTEYNERLER
62
SERAMIZ
63
GÜNEŞ AYDINLATMALARI
64
TİS
ÇEVRE DOSTU KENT
65
ÇOCUK ÖDÜL MARKET
66
MOBİL ATIK MERKEZİ
67
SU APARATI
68
ZEYTİN ARAÇLARI MİLAS
69
ÇEVRE ÖDÜLLERİ
KENTSEL DÜZENLEMELER
70
FETHİYE CADDESİ
71
TURAN GÜNEŞ CADDESİ
72
RAUF ORBAY
73
HASAN ATAKAN CAD. İSMAİL ÖZEN CADDESİ
74
YOLLAR GENEL BİLGİ
75
KİPTAŞ ÇINAR EVLER
76
GÖLKAYPARK
77
YENİCUMA
78
PAŞA YIKIM
79
VESTA PARK SİTESİ
80
YAHYA KAPTAN VE YUVAM AMFİ
81
YAŞAM BAHÇESİ
82
LAVANTA PARKI, EMİNE BULUT PARKI, GÖNÜLLER PARKI, ŞEHİT HAVA PİLOT ÜSTEĞMEN HASAN TANRIVERDİ PARKI
83
PARKLAR ESKİ YENİ SİYASET
84
AMBARCI CAMİİ
85
KAPANÖNÜ YENİLEME
86
KURUÇEŞME SOSYAL YAŞAM MERKEZİ
87
TÜYSÜZLER MAH. OTOPARK VE MUHTARLIK BİNASI, AÇIK PAZAR ALANI
88
KARAABDÜLBAKİ MAH. KONAĞI (ÖRNEK KÖY KAPSMINDA) (YENİLEME)
89
MECİDİYE MAH MEYDAN ÜST KAPAMA VE UZUN HASAN TÜRBESİ BİRLİKTE
90
GÜLÜMSE KAFE MALTA
91
İZMİT BELEDİYESİ SANAT GALERİSİ (YUNUS EMRE)
92
AYAZMA KAPALI PAZARI SİYASET
93
TEPEKÖY VE ERENLER GÜNDÜZ BAKIM EVİ
94
SEPETÇİ MAH KONAĞI MANAV KÜLTÜR EVİ
95
ASIRLIK ÇINARLAR VE PARK DÜZENLEMESİ
96
ALİKAHYA FATİH SULTAN MEHMET BULVARI ÜSTYAPI DÜZENLEMESİ
97
DEVAM EDENLER: SEKBANLI MAH KONAĞI, ARIZLI MAH. KONAĞI, FERDANE HANIM KONAĞI REKONST.
SPOR KENTİ İZMİT
100
Altyapı kulüplerine ve okullara malzeme desteği
101
altyapı branşları 4'ten 20'ye çıktı
102
Akmeşe SuperEnduro Motocross Parkuru
103
Kocaelispor Bilgi Yarışması
104
Kocaelispor klibi maNga
105
Çocuk Maratonu
106
Yelken Yarışları
107
Bizimköy Yürüyüş etkinlikleri
108
çocuklara yüzme eğitimi
109
spor şenlikleri
110
Sarısu Gençlik Kampı
111
Amatör kulüplere şampiyonlar gecesi
BİR KÜLTÜR HİKAYESİ
112
Nikomedia kazıları imza ve kazı alanı tespit başkanın
113
Sanat akademisi ve Kent orkestrası ve İzmit Belediye Bandosu
114
Sahne İzmit Topluluğu
115
İzmit Belediye Tiyatrosu ve Gülümse Çocuk Tiyatrosu ve aldıkları ödüller
116
Atatürk ve Milli Mücadele Anı Müzesi ve Çanakkale sergisi
117
Ulusal Bayram ve Konserler
118
şiir ve edebiyat evi, hulusi kentmen evi, kalender korkmaz evi
119
Sahnen Senin Müzik senin,(yerel müzisyenlere destek) ve Yerel tiyatroculara destek
120
Festivaller Kenti İzmit (kahve, kadın, engelsiz, gastro, pişmaniye, kiraz fests)
121
Hoşgörüyolu, paşasuyu parkuru, kent merkezi rotası
122
Çay simit izmit
123
Sokakta sanat var (duvar süslemeleri)
124
İzmit Kafası, 28 Haziran Gazetesi, Gülümse Tv
125
Leyla atakan Belgeseli
126
1 Mart Üsküdar Faciası belgeseli
127
24 Nisan İzmitlire günü
128
İzmit unutmaz kolaj
129
Ruşen Hakkı Şiir Yarışması
130
Naci Girginsoy Öykü yarışması
131
41 yazar 41 söyleşi
132
İzmit Belediyesi Sanat Galerisi
133
Çetin Emeç Kütüphanesi
134
Belsa Gençlik Sokağı
135
Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, Youtuber Stüdyosu, İstihdam Ofisi, Talk and Smile Kafe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Uzuner - sayesinde chp üyesi oldum 50 yaşından sonra. Çınar market ve çocuk büyük başarıdır.
Kenan Kanber - Fatma hanım 135 adet hizmeti bulunan bir belediye başkanının topladığı kalabalık 150 200 kişiyi geçemiyorsa bir yerde terslik var demektir bu kalabalıkla nesiz büyükşehir belediyesini kazanabilirsiniz nede eski vekil sayınıza ulaşabilirsiniz size tavsiyem şanbaz yıldız pelin coştur filiz murat metin ve yaşar kardaşı iş işten geçmeden siyasi hayatınızdan çıkarın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.