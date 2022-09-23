23 Eyl 2022 - 19:12- Gündem G: 23 Eyl 2022 - 20:07

İşte Fatma Kaplan Hürriyet’in 41 ayda yaptıkları! 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 41 ayda yaptıkları video sunumu ile anlatıldı. 

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İşte Fatma Kaplan Hürriyet’in 41 ayda yaptıkları!  mask
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugüni, abisi olan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı Nihat Gürer’in adının verildiği spor tesisi açılışı için ilimize geldi. Açılış programının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 41 ayda yaptığı projeleri anlatmak amacıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde program gerçekleştirdi. 

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Hürriyet’in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş, partilerin ilçe başkanları, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, KOTO Başkanı Necmi Bulut, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, dernek temsilcileri ve partililer katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda yapılan çalışmalar video sunumuyla gösterildi. 

İŞTE YAPILANLAR

KADIN DOSTU KENT

1

İZGİM ve içerikleri

2

ATÖLYELER, PSİKOLOGLAR, DİYETİSYEN, SPOR MERK., ETÜD MERK. GEBE EĞİT., ÇOCUK OYUN ALANLARI, ÇOCUK KÜT. ÇOCUK WORKSHOPLAR
3
Çınar Kadın Koop.

4

ACİL Yardım Protokolü


5
Kadın istihdamı yüzde 58 arttı, kadın idarece yüzde 100 arttı


6
8 Mart izin


7
İzmit Çarşısı

8
Anne Taksi


9
Kadın Festivali


10
Kadın Tiyatrosu


11
İZMİT KADIN HAFIZA MERKEZİ VE DANTEL MÜZESİ


12
BİZ ÇOCUKLARIN BELEDİYESİYİZ (12)


13
Çınar Çocuk Evi- Yeşilova, Tüysüzler


14
Doğa Eğ.a Kamp. Orman Okulu


15
Akıl Zeka Oyunları


16
Çocuk Korosu


17
Çocuk Sinema Okulu


18
Çocuk Tiyatrosu


19
Gülümse Bebek


20
Çınar Akademi


21
YKS Desteği + çocuklara eğitim çeki


22
Köylere internet ve tablet desteği


23
Çocuk Kütüphanesi


24
Sarısu Gençlik Kampı

SOSYAL BELEDİYECİLİK

25
Kardeş Eller


26
Dost Eller  


27
Gıda Bankası


28
Anne Eli


29
Aşevi


30
Alzheimer Yaşamevi


31
Yadev + 23 Nisan Parkı


32
Otizm Yaşam Evi Devam ediyor


33
Otizmli Burak


34
Engelsiz Yaşam Alanı


35
Engelsiz Taksi


36
Kısa Mola


37
Asırlık Çınar Evi


38
Çölyaklılar


39
Patibüs


40
Ramazan ve pandemide sıcak yemek desteği


41
Pandemide kolonya dezenfektan maske dükkan ve taksi dezenfekte


42
Ücretsiz gelinlik


43
Sünnet Şöleni


44
3 yıllık sosyal destek rakamı


45
Gülümse Kafe Yahya Kaptan, Gülümse Kafe Lavanta ve diğer kafeler+  Çaylar 2 TL


46
Nikah Salonları 1 TL


47
Balkan Dernekleri Yerleşkesi ve Dernekler yerleşkesi ve sekalılar lokali


TARIM PROJELERİMİZLE BİRLİKTE ÜRETİYORUZ (12)


48
Tarımsal Üretim Bahçesi – Dağıtılan meyve ve sebzeler de görünecek


49
Nusrat Buğdayı


50
Siyez Buğdayı


51
Silajlık Mısır üretimi ve dağıtımı


52
Alternatif Ürünler Bah ( Aronya, İpek, Lavanta, Salep)


53
İstiridye mantarı


54
Çiftçiye Fide Desteği


55
Küçükbaş Hayvann Des. – Süt Hijyen aparatı


56
Çınar Halk Market- Süt, tereyağı


57
Karaabdülbaki üretici pazarı


58
Gübre Desteği


59
Tohum Odası


TASARRUF KENTİ İZMİT


60
ARAÇ ALIMI


61
ATÖLYELER VE KONTEYNERLER


62
SERAMIZ


63
GÜNEŞ AYDINLATMALARI


64
TİS


ÇEVRE DOSTU KENT


65
ÇOCUK ÖDÜL MARKET


66
MOBİL ATIK MERKEZİ


67
SU APARATI


68
ZEYTİN ARAÇLARI MİLAS


69
ÇEVRE ÖDÜLLERİ


KENTSEL DÜZENLEMELER


70
FETHİYE CADDESİ


71
TURAN GÜNEŞ CADDESİ


72
RAUF ORBAY


73
HASAN ATAKAN CAD. İSMAİL ÖZEN CADDESİ


74
YOLLAR GENEL BİLGİ


75
KİPTAŞ ÇINAR EVLER


76
GÖLKAYPARK


77
YENİCUMA


78
PAŞA YIKIM


79
VESTA PARK SİTESİ


80
YAHYA KAPTAN VE YUVAM AMFİ


81
YAŞAM BAHÇESİ


82
LAVANTA PARKI, EMİNE BULUT PARKI, GÖNÜLLER PARKI, ŞEHİT HAVA PİLOT ÜSTEĞMEN HASAN TANRIVERDİ PARKI 
83
PARKLAR ESKİ YENİ SİYASET


84
AMBARCI CAMİİ


85
KAPANÖNÜ YENİLEME


86
KURUÇEŞME SOSYAL YAŞAM MERKEZİ


87
TÜYSÜZLER MAH. OTOPARK VE MUHTARLIK BİNASI, AÇIK PAZAR ALANI


88
KARAABDÜLBAKİ MAH. KONAĞI (ÖRNEK KÖY KAPSMINDA) (YENİLEME)


89
MECİDİYE MAH MEYDAN ÜST KAPAMA VE UZUN HASAN TÜRBESİ BİRLİKTE


90
GÜLÜMSE KAFE MALTA


91
İZMİT BELEDİYESİ SANAT GALERİSİ (YUNUS EMRE)


92
AYAZMA KAPALI PAZARI SİYASET


93
TEPEKÖY VE ERENLER GÜNDÜZ BAKIM EVİ


94
SEPETÇİ MAH KONAĞI MANAV KÜLTÜR EVİ


95
ASIRLIK ÇINARLAR VE PARK DÜZENLEMESİ


96
ALİKAHYA FATİH SULTAN MEHMET BULVARI ÜSTYAPI DÜZENLEMESİ


97
DEVAM EDENLER: SEKBANLI MAH KONAĞI, ARIZLI MAH. KONAĞI, FERDANE HANIM KONAĞI REKONST.


SPOR KENTİ İZMİT


100
Altyapı kulüplerine ve okullara malzeme desteği


101
altyapı branşları 4'ten 20'ye çıktı


102
Akmeşe SuperEnduro Motocross Parkuru


103
Kocaelispor Bilgi Yarışması


104
Kocaelispor klibi maNga


105
Çocuk Maratonu


106
Yelken Yarışları


107
Bizimköy Yürüyüş etkinlikleri


108
çocuklara yüzme eğitimi


109
spor şenlikleri


110
Sarısu Gençlik Kampı


111
Amatör kulüplere şampiyonlar gecesi


BİR KÜLTÜR HİKAYESİ


112
Nikomedia kazıları imza ve kazı alanı tespit başkanın


113
Sanat akademisi ve Kent orkestrası ve İzmit Belediye Bandosu


114
Sahne İzmit Topluluğu


115
İzmit Belediye Tiyatrosu ve Gülümse Çocuk Tiyatrosu ve aldıkları ödüller


116
Atatürk ve Milli Mücadele Anı Müzesi ve Çanakkale sergisi


117
Ulusal Bayram ve Konserler


118
şiir ve edebiyat evi, hulusi kentmen evi, kalender korkmaz evi


119
Sahnen Senin Müzik senin,(yerel müzisyenlere destek) ve Yerel tiyatroculara destek


120
Festivaller Kenti İzmit (kahve, kadın, engelsiz, gastro, pişmaniye, kiraz fests)


121
Hoşgörüyolu, paşasuyu parkuru, kent merkezi rotası


122
Çay simit izmit


123
Sokakta sanat var (duvar süslemeleri)


124
İzmit Kafası, 28 Haziran Gazetesi, Gülümse Tv


125
Leyla atakan Belgeseli


126
1 Mart Üsküdar Faciası belgeseli


127
24 Nisan İzmitlire günü


128
İzmit unutmaz kolaj


129
Ruşen Hakkı Şiir Yarışması


130
Naci Girginsoy Öykü yarışması


131
41 yazar 41 söyleşi


132
İzmit Belediyesi Sanat Galerisi


133
Çetin Emeç Kütüphanesi


134
Belsa Gençlik Sokağı


135
Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, Youtuber Stüdyosu, İstihdam Ofisi, Talk and Smile Kafe

# eğitim, İyi Parti, Atatürk, Nihat Gürer, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meral Akşener, Ümit Dikbayır, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadın, Kocaeli Ticaret Odası

23 Eyl 2022 - 19:12 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Uzuner - sayesinde chp üyesi oldum 50 yaşından sonra. Çınar market ve çocuk büyük başarıdır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Eylül 20:09
01

Kenan Kanber - Fatma hanım 135 adet hizmeti bulunan bir belediye başkanının topladığı kalabalık 150 200 kişiyi geçemiyorsa bir yerde terslik var demektir bu kalabalıkla nesiz büyükşehir belediyesini kazanabilirsiniz nede eski vekil sayınıza ulaşabilirsiniz size tavsiyem şanbaz yıldız pelin coştur filiz murat metin ve yaşar kardaşı iş işten geçmeden siyasi hayatınızdan çıkarın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Eylül 19:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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