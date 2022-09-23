İşte Fatma Kaplan Hürriyet’in 41 ayda yaptıkları! 

Kenan Kanber - Fatma hanım 135 adet hizmeti bulunan bir belediye başkanının topladığı kalabalık 150 200 kişiyi geçemiyorsa bir yerde terslik var demektir bu kalabalıkla nesiz büyükşehir belediyesini kazanabilirsiniz nede eski vekil sayınıza ulaşabilirsiniz size tavsiyem şanbaz yıldız pelin coştur filiz murat metin ve yaşar kardaşı iş işten geçmeden siyasi hayatınızdan çıkarın