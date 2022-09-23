Akşener’den Hürriyet’e: Siz Leyla Hanım’a benzemeyi başardınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün, abisi olan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı Nihat Gürer’in adının verildiği spor tesisi açılışı için ilimize geldi. Açılış programının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 41 ayda yaptığı projeleri anlatmak amacıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde program gerçekleştirdi.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Hürriyet’in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş, partilerin ilçe başkanları, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, KOTO Başkanı Necmi Bulut, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, dernek temsilcileri ve partililer katılım gösterdi.

“GÜLÜMSETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda yapılan çalışmalar video sunumuyla gösterildi. Programda açılış konuşmasını yapan Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadelerde bulundu; “Hep ileriye bakıyoruz ama bugün durup geriye baktığımızda verdiğimiz sözleri tutmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Üzerimizde büyük bir mesuliyetimiz var. Biz de mesuliyetin gereği, kalbimizdeki İzmit aşkıyla görevimizi yaparken şu sorumluluk bilinciyle hareket ettik: yeni bir anlayış, vizyoner bakış açısı, yeni şeyler yapacağız. Eksik yapılanı tamamlayacağız, yanlış yapılanı düzelteceğiz dedik. Halkımıza göstermelik değil, mış gibi değil layıkıyla hizmet edeceğiz dedik. İsraf asla etmemek, kaynakları doğru kullanmak, boşa yatırım yapmamak. İyi, adil hizmet almanın herkesin hakkı olduğu yaşamının her alanına dokunarak insanları gülümsetmek için çalışıyoruz. Şimdiye kadar unutulmuş bir kent olan İzmit için gece gündüz çalıştık.

“YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI BENİMSEDİK”

Proje demek koca koca binalar, beton yapılar değil. İnsanın hayatına, kalbine dokunmuyorsa o proje değildir, israftır, boşa yatırımdır. Birilerinin cebine akan musluktur. Birilerini rahatsız etti. Saldırılar da başladı. Biz geri adım atmadık. Birileri saldıracak, bir şey diyecek diye hizmetlerimizden, vizyonumuzdan taviz vermedik yolumuza devam ettik, etmeye de devam edeceğiz. Burada yansıtmadığımız o kadar çok hizmetimiz var ki. Bizler, bu beton belediyeciliğinden ziyade belediyeciliğin halkın yanında olmak, ayağı teklediğinde koluna girmek, belediyelerin yanlarında olduğunu göstermek için yapıyoruz. Daha önce hiç sosyal işletmemiz yoktu. Özel işletmelerdeki birçok yeri uhdemize aldık ve yeni bir yönetim anlayışı benimsedik.

“4 KİŞİ ÇALIŞIRKEN 75 KİŞİ ÇALIŞIYOR”

Gülümse Kafe’yi açmadan önce özel işletmedeydi. Aylık 4 bin lira kira alıyorduk. Şu anda oranın ücretleri çok uygun, insanlarımız çok huzurlu. Günlük cirosu 20 bin TL. Çok ciddi bir gelir elde ediyoruz. 4 kişi çalışırken 75 kişi çalışıyor. Sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik halka dönük yapılan hizmetlerdir. Basit bir kafe belki ama hem israf etmemek, hem de halkın malını korumak için uyguladığımız yeni anlayışlardan bir tanesiydi. Ayazma Kapalı Pazar Alanı tek bir karda çöktü ve masraf ederek yenilemek zorunda kaldık. 3 yıllık dönemimizde hep iyi, kaliteli, uzun ömürlü, israf etmemek için çalışıyoruz. İnsanların hayatında ne değiştirdiğimiz önemli. Proje demek, insanın hayatında ne değiştiğimiz, nasıl dokunduğumuz. İZGİM’den yararlanan bir kadın arkadaşımız ‘Ben burada kendimi buldum’ dedi. Ne yazık ki zor bir dönemde göreve geldik. Bahane üretmeden çözüm üretmeye çalıştık.

“3 YILDA 181 MİLYON VARLIK DEĞERİMİZİ ARTTIRDIK”

Büyükşehir’in 9 milyarlık bütçeye sahip hep bizimle yarışmaya çalışması, elimizde olanı da almaya çalışması, yetmezmiş gibi sinsi imar planı düzenlemeleriyle beraber her attığımız adımı alttan alta engellemesi. Araç alımı için iki senedir mücadele ediyoruz, çırpınıyoruz. Ne yazık ki başaramadık. Ama yılmıyoruz, kararlıyız, azimliyiz. Allah da yardım ediyor, bu zorlu koşullara rağmen başarıyoruz. 3 yılda 181 milyon varlık değerimizi arttırdık. 86 aracımız varken 3 yılda toplam 163 aracımız oldu. İhalemizin yüzde 70’indne fazlasını açık ihale yaptık. Az paraya çok iş mantığıyla hareket ettik. Kendimiz üretmeye çalıştık. Biz ilçe belediyesiyiz. Fethiye ve Turan Güneş’te bütün engellemelere rağmen alnımızın akıyla altyapı çalışması yaptık.

“ONAYLANMAZSA O PROJEYİ ONAYLAYIN OLUR MU?”

Biz vaat etmediğimiz şeyleri de yapmaya çalışıyoruz. Teleferik projesi bu kentin ihtiyacı olan bir projedir. Genel başkanım olur da iktidar olursak ve Millet İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı olursa halen Cumhurbaşkanlığı’nda bekliyor, o güne kadar onaylamazlarsa o projeyi onaylayın olur mu? İlçe belediyesiyiz, kaynağımız yok demiyoruz yapmak için uğraşıyoruz. İnşallah Allah nasip eder bu kente böyle değerli bir şey kazandırmış oluruz. Yeni bir projeye daha başladık. Çocuklarımız için beslenme saati uygulaması. İzmitli çocuklar derslerini dinlerken açlığını düşünmesin diye başlattık. Dezavantajlı bölgelerde anne elinden çıkmış öğünlerle desteklemek istiyoruz. Yoksulluk giderek derinleşti. Onay çıkarsa bu pilot uygulamayı kent genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz. İzmitimizi seviyoruz.”

“FATMA KAPLAN’I İZLERKEN İYİ PARTİ’NİN YOLCULUĞU GELDİ GÖZÜMÜN ÖNÜNE”

Hürriyet’in ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bizleri mutlu ettiğiniz için, size koyduğumuz kefaleti çok iyi temsil ettiğiniz için size ve arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Fatma Kaplan’ı izlerken ne kadar zorluklarla karşılaştığını izlerken, dinlerken birden İYİ Parti’nin yolculuğu geldi gözümün önüne. Siz seçildiniz İzmit’te neler değişti şu İYİ Parti kuruldu neler değişti. O zorlukların benzerlerini yaşadık. Kabuslarımı hatırlattı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini ölünceye kadar şükran sunacağım. O 15 milletvekiliyle demokrasinin tahkimine sahip oldu. Birisi de karşımda duruyor Fatma Hürriyet Kaplan.

“İZMİTLİLER ÇÖZÜM ÜRETİR”

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, İYİ Parti’nin genel başkanı ilk siyasi tecrübesini DYP’de yapmış bir insan. MHP’den kopmuş gelmiş birçok Türk milliyetçisinin bulunduğu bir siyasi yapı. İzmitli bir kadın. İzmitliler çözüm üretir. O davranış biçimi, o uzaklığı kapattı güç birliğine sebep oldu. İyilik iyilik doğuruyor. Biz ittifakla seçime gittik. Sonucunda 21 milletvekili CHP, 4 milletvekili biz fazla aldık. Muhalefet seçmenini oluşturan, kanaat önderleri konumunda olan, ağırlıklı olarak seküler, şehirli orta sınıf seçmen 2018’de seçime giderken matematiği unuttu. Birinci turda geçeceğiz dedi olmadı.

“BU SEÇİMİ ALMAK ZORUNDAYIZ”

Biz çalıştık. Bu seçmeni nasıl ayağa kaldırırız. Gördük ki 31 Mart seçimlerine CHP ile el ele verip girersek başarıyoruz ve umudunu kaybetmiş seçmen ayağa kalkar. Bunun üzerine CHP’ye İYİ Parti olarak teklif götürdük. CHP benim babamın partisi. 100 senelik parti. Biz ise yeni kurulmuşuz. Önemli olan seçmenimizin ayağa kalkmasıydı. İyi ki de o teklifi götürmüşüz. Benim hedefim İstanbul’du. İstanbul’u almak Erdoğan’ın elinden aşkını almaktı. O aşkın alınmasına benden başka inanan olmadı. Gözden kaçırmamamız gereken bir şey var. Türkiye ucube sistemle yönetiliyor. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırabileceğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistem adına mücadele ederek yaptığımız son seçimdir. Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez ama varsayın kaybettik ondan sonra bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Onun yolu iki şeyi kazanmaktan geçiyor biri cumhurbaşkanlığı diğeri de meclis.

“SİZ BAŞARDINIZ”

Leyla ablayı hatırlattınız. Ben de ona benzemeye çalışırdım. Benim yaşımda kızlar Kocaeli’de Leyla Hanım’a benzemeye çalışırdı. Siz başardınız, Allah sizi utandırmasın ama bu ucube sistem değişmediği takdirde bunların da hiçbir manası kalmayacak. Onun için eğer bu iddia, bu inanç, kararlılıkla gittiğimiz taktirde inanıyorum ki 13’üncü Cumhurbaşkanı bizim aday gösterdiğimiz kişi olacaktır. Ben sizden razıyım.”