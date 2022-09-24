Kör kurşunun ağır yaraladığı Musa hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre 20 Ağustos akşamı Kartepe Eşme Mahallesi Detay Sokakta traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etmiş, İlter ağır yaralanmıştı. Musa İlter, özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Kafa tasına 2 cm saplandığı tespit edilen yorgun mermi nedeniyle tedavisi devam eden Musa'nın 12 Eylül tarihinde beyin ölümü gerçekleşmişti. 34 gündür yaşam savaşı veren Musa İlter yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Balistik inceleme yapılacak

Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri ise Eşme'de operasyon başlatmış, yapılan çalışmalar neticesinde toplam 11 silaha el konulmuştu. Musa İlter'in cansız bedenine yapılacak otopsiyle mermi çekirdeğine balistik inceleme yapılacağı ve inceleme sonucu İlter'in başına isabet eden merminin hangi silahtan çıktığı tespit edilecek. İlter'in cenazesinin tamamlanan işlemlerinin ardından Eşme'de toprağa verilmesi bekleniyor.