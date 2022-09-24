Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı

Kaza, Kandıra yolu Muratköy Sapağı İzmit istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksiden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen M.K (25) isimli gence, O.K idaresindeki 41 LE 346 Toyota marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç adam yola savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, M.K'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye götürdü. M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.