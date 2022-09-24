Muhtarlar, Büyükşehir’in hizmetlerinden memnun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle muhtarlarının katılımıyla 12 ilçede düzenlediği toplantılarda, yapılan hizmetler ve mahallelerdeki ihtiyaçlar ele alındı, çözüm önerileri konusunda istişarede bulunuldu. Muhtarlar, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

MUHTARLARIN GÖRÜŞLERİ YOL GÖSTERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca muhtarların ve muhtar dernek başkanlarının katılımıyla istişare toplantıları düzenleniyor. Her ilçede düzenlenen toplantılarda muhtarların, yapılan çalışmalar konusunda görüşleri alınıyor, mahallelere yapılması gereken hizmetler aciliyet sırasına göre masaya yatırılıyor.

472 MUHTARLA BİREBİR GÖRÜŞÜLÜYOR

Büyükşehir yetkilileri İzmit, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Körfez, Derince, Gebze, Dilovası ve Darıca, Çayırova ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde gerçekleştirilecek toplantılarla birlikte, il genelindeki 472 muhtarı kapsayan birebir istişare toplantıları tamamlanmış olacak.

“MUHTARLAR EN BÜYÜK HİZMET ORTAĞIMIZ”

Toplantılara Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Muhtarlıklar Şube Müdürü Uğur Şahin, Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Dağhan Çelebi, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, koordinatörler, ilgili birimlerin teknik personeli ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan Büyükakın’ın en büyük hizmet ortağı olarak gördüğü muhtarlara verdiği önemi anımsatan ve selamlarını ileten Balaban, sürekli istişare halinde oldukları muhtarların önerilerini dikkate alarak, taleplerini yerine getirdiklerini belirtti.

“A TAKIMI BAŞARILI HİZMETLER YAPIYOR”

Hizmetlerin mahallelere en hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaştırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını ifade eden Balaban, Başkan Büyükakın’ın talimatıyla geçen sene kurulan Acil Tamir Takımı (A Takımı) ekiplerinin, özellikle kırsal mahallelere hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanması konusunda başarılı çalışmalara imza attığını dile getirdi. Muhtarların, A Takımı’nın çalışmalarından memnun olduğunu ifade eden Balaban, konusunda deneyimli personel ve araç parkı sayısını artırarak, hizmetlerin Kocaeli’nin en ücra köşesine kadar anında ulaştırıldığını aktardı.

“İHTİYAÇLARI KISA SÜREDE KARŞILIYORUZ”

Balaban, muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturduklarını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkan Büyükakın’ın öncülüğünde, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettikleri çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geliştirdikleri projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Balaban, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) başta olmak üzere, akaryakıt, tohum, gübre, modern sera kurulumu gibi çiftçilere çok sayıda destek sağlandığını vurguladı.

Katılımlarından ve hizmet noktasında iş birliğinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Balaban, muhtarların her zaman emrinde olduklarını sözlerine ekledi.

MUHTARLAR HİZMETLERDEN MEMNUN

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları, “Muhtar Aktif Sistemi” sistemi üzerinden gönderdikleri taleplerin kısa sürede yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle, hizmetin 112’si olarak gördükleri A Takımı’nın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade eden muhtarlar, kendilerine her zaman önem veren ve taleplerini yerine getirerek mahallelerindeki sorunları çözüme kavuşturan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.