Kağıtspor yenilgi ile başladı! “80-85”

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan Kağıtspor, Federasyon Kupası ilk maçında Depomaxx Harem ile karşılaştı. Kağıtspor, baştan sona çekişme içinde geçen mücadeleyi 85-80 kaybetti.

SON TOPA KADAR MÜCADELE ETTİLER

Ankara Spor Salonu’ndaki maçın ilk çeyreğini Harem 25-19 önde tamamlarken ikinci çeyrekte toparlanan Kağıtspor farkı eritti ve soyunma odasını 39-38 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Harem’in ABD’lisi Donte öne çıktı ve Harem son 10 dakikaya 64-55 üstün girdi. Kağıtspor son bölümde çok iyi bir direnç gösterdi ve farkı 2’ye kadar indirdi ancak Donte ve Onur Sonsırma’nın üçlükleri ile maçı 5 sayı farkla kaybeden Kağıtspor, Federasyon Kupası’na yenilgi ile başladı.