Kağıtspor yenilgi ile başladı! “80-85”

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan Kağıtspor, Federasyon Kupası ilk maçında Depomaxx Harem ile karşılaştı. Kağıtspor, baştan sona çekişme içinde geçen mücadeleyi 85-80 kaybetti.
SON TOPA KADAR MÜCADELE ETTİLER
Ankara Spor Salonu’ndaki maçın ilk çeyreğini Harem 25-19 önde tamamlarken ikinci çeyrekte toparlanan Kağıtspor farkı eritti ve soyunma odasını 39-38 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Harem’in ABD’lisi Donte öne çıktı ve Harem son 10 dakikaya 64-55 üstün girdi. Kağıtspor son bölümde çok iyi bir direnç gösterdi ve farkı 2’ye kadar indirdi ancak Donte ve Onur Sonsırma’nın üçlükleri ile maçı 5 sayı farkla kaybeden Kağıtspor, Federasyon Kupası’na yenilgi ile başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.