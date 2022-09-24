24 Eyl 2022 - 10:20- Asayiş G: 24 Eyl 2022 - 10:25

14 yaşındaki kıza istismarda bulunmuştu ‘Savunulacak bir yanım’ yok dedi

İzmit’te okul çıkışında otobüse binen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduktan sonra tutuklanan şahıs, ilk duruşmasında uyuşturucu etkisinde olduğunu ve savunulacak bir yanının olmadığını söyledi.
14 yaşındaki kıza istismarda bulunmuştu ‘Savunulacak bir yanım’ yok dedi mask

Olay, 9 Haziran tarihinde İzmit’te bir halk otobüsünde meydana gelmişti. İddiaya göre, M.Ş. isimli şahıs ilk olarak otobüsün ön kısmında ayakta seyahat ettiği esnada bir kadına temas etti. Durumu gören otobüs şoförü, şahsı uyardı. Uyarının ardından otobüsün arka kısmına geçen M.Ş., bu kez ise okuldan çıkarak evine gitmek için halk otobüsüne binen 14 yaşındaki N.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 aylık tutukluluk sürecinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs ifadesinde iddianamede geçenlerin tamamını kabul ederken, savcı mütalaasında sanığın 8 ila 15 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti.

“SAVUNULACAK BİR YANIM YOK”

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelinin cinsel olarak kendini tatmin etmek için 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel organını değdirmek suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçlaması mahkeme tarafından kabul edildi. Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk celse görüldü. Davada tutuklu sanık M.Ş. ile avukatı ve mağdur N.B. ile ailesi ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada ilk sözü alan sanık M.Ş. olay tarihinde uyuşturucu etkisinde olduğunu söyleyerek söze başladı. M.Ş. savunmasında, “İddianamede ne yazıyorsa doğrudur. Savunulacak bir yanım yoktur pişmanım. Başka bir diyeceğim yok” dedi.

8 İLE 15 YILA KADAR HAPİS

Sanık ifadesinin dinlenilmesinin ardından savcı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında sanığın 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti savcı mütalaasının ardından sanığın ileri bir tarihte görülecek duruşmada savunmasının verilmesine karar verdi.

# Olay

24 Eyl 2022 - 10:20 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.990.473 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

M.karali - Pislik işleyenlerin savunmaları hep aynı, uyuşturucu kullanmıştım, alkollüydüm, kendimde değildim. Madem kendini kaybedeceksin alma şu zıkkımı

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 24 Eylül 11:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince  bölgesinde ikamet eden emekli şoförler  aranıyor.

05498085270

ELEMANLAR ARANIYOR

Çelik konst.  Fabrikamızda çalışacak ;  Yardımcı eleman alınacaktır.  (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...

0532 169 67 41  ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’de 14 kaçak göçmen sınır dışı edildi mask
Kocaeli’de 14 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Savaş Taş’ı öldüren şahıs tutuklandı mask
Savaş Taş’ı öldüren şahıs tutuklandı
Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü mask
Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Çok sayıda boş plakayı kozmetik firmasında saklamışlar mask
Çok sayıda boş plakayı kozmetik firmasında saklamışlar
Tır makaslayıp yolu kapatınca trafik felç oldu mask
Tır makaslayıp yolu kapatınca trafik felç oldu
80 bin TL’lik kabloları çalan şahıs yakalandı mask
80 bin TL’lik kabloları çalan şahıs yakalandı
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL