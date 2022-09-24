24 Eyl 2022 - 10:50- Gündem G: 24 Eyl 2022 - 10:53

Her gün 40 bin adım atan çaycı, skuter ile çay servisine başladı

İzmit'te eşiyle birlikte işlettiği çay ocağında her gün yüzlerce çay satan Murat İri (52), yaklaşık 250 metrelik caddede 40'ın üzerinde esnafa servis yapıyor. Günde 40 binin üzerinde adım atan İri, çareyi kendisine ‘ginger’ olarak bilinen skuter almakta buldu. Yakın dükkanlara yürüyerek, uzak olanlara ise skuter ile servis yapan İri, "Normalde 40 bin, 42 bin adım atarken, bunu aldıktan sonra bu sayı 15 bine düştü. Beni 25 bin adım atmaktan kurtarıyor" dedi.
Her gün 40 bin adım atan çaycı, skuter ile çay servisine başladı mask
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İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi’nde, eşi Hülya İri ile birlikte çay ocağı işleten Murat İri, yaklaşık 250 metre uzunluğundaki caddede 40'ın üzerinde esnafa çay servisi yapıyor. Her gün 40 binin üzerinde adım attığı için yorulan Murat İri, dükkanına uzak mesafedeki esnafın, servisin geç gelmesi ve çayın soğuk olması gibi şikayetleri de eklenince farklı bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 1 ay önce ginger olarak bilinen elektrikli bir skuter alan Murat İri, çay servisini bu araçla yapmaya başladı.

‘MÜŞTERİLERDE ALIŞTI’

Aldığı aracın kendisine büyük kolaylık sağladığını belirten Murat İri, "Bizim mesafelerimiz çok uzun. Bu yüzden günde 40 bin, 42 bin adım atıyordum. Bunu nasıl çözerim diye düşündüğümde, bu araca baktım. İnternette tesadüfen gördüm. Aldıktan sonra 2 günde öğrendim ve devam ediyorum. Normalde 40 bin adım atarken, şu anda 15 bin adım atıyorum. Müthiş bir faydası var. Beni 25 bin adımdan kurtarıyor. Çok rahatlattı. Müşterilere ilk başta tuhaf geliyordu, ama şimdi hepsi alıştı. Bazıları özellikle ginger ile getirmemi istiyor" dedi.

‘İŞİ HAFİFLEDİ’

Çay ocağında eşiyle birlikte çalışan Hülya İri ise, "Biz ilk başta oğlumla birlikte çok olumlu bakmadık. ' Kaza yaparsın, yol çok kalabalık' dedik. Eşim çok ısrar edince, denemesine göz yumduk. Onun için çok iyi oldu. En azından işi hafifledi. Mecburiyetten ben de ocağın başında hızlandım. Güzel oldu. Önceden adım sayısı çoktu. 40 bine kadar çıkıyordu. Şimdi 15 binde kalıyor. Daha az yoruluyor artık. En azından akşamları, 'Çok yorgunum' demiyor" ifadelerini kullandı.

# kaza

24 Eyl 2022 - 10:50 - Gündem

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