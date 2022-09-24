24 Eyl 2022 - 11:02- Gündem G: 24 Eyl 2022 - 11:04

USKAF 7- Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları’na yoğun ilgi
USKAF 7- Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları’na yoğun ilgi mask

Kocaeli Ticaret Odası’nın Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası ve Sağlıkta Kalite İçin İnovasyon Derneği (SAKİD) işbirliğiyle düzenlediği USKAF 7- Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları’na ilgi yoğun oldu. “Kocaeli’de Gözlerinize İnanacaksınız” mottosuyla, Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Hibrit” olarak gerçekleştirilen USKAF 7’de, ‘ Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri’ temel konu başlığı olarak ele alındı.

AÇILIŞ OTURUMU DÜZENLENDİ

Kentimizde şehir ve sağlık turizminin geleceği için önemli bir fırsat olan USKAF 7 için açılış oturumu düzenlendi. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, SAKİD Başkanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, ilçe belediye başkanları, kamu, özel ve üniversitelerdeki sağlık hizmet sunucularının yöneticileri, yurtiçi ve yurtdışından sağlık sigorta acenteleri ve sağlık akademisyenleri katıldı.

DESTEK VE TANITIM ÇOK ÖNEMLİ

Düzenlenen açılış konuşmasında konuklara hitap eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, USKAF 7’nin sağlık turizmi açısından çok önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, “Kentimiz için çok önemli olduğunu bildiğimiz bu etkinliğin bir parçası olmak bizleri son derece mutlu ediyor. Yaşlanan Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu Yaşlı bakım ve engelli merkezleri konusunda ilimizde donanıma sahip sağlık personelimiz ve yetişmiş bakım elemanlarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda kentimizin sağlık kurumlarının gerek devlet desteklerinden yararlanması gerekse de uluslararası pazarlarda tanıtım yapabilmesi en önemli önceliğimiz.

KOTO STAND AÇTI

İlimizde 18 özel, 10 kamu, 1 adet üniversite hastanesi ve toplam 4.090 yatak bulunmaktadır. Bu kongrelerle amacımız Kocaeli’nin hem turistlik güzelliklerini anlatmak hem de sahip olduğumuz sağlık tesislerimizin bu konuda yeterli ve rekabetçi olduğunu göstermektir. Ayını zamanda Yabancı ülkelerle iş anlaşmaları yaparak şehrimizin ve ülkemizin iş potansiyellerini attırmaktır” ifadelerine yer verdi. Açılış seremonisinin ardından, KOTO’nun standının da yer aldığı, fuaye alanına geçildi. İlimiz sağlık potansiyelinin ziyaretçilerle buluştuğu fuaye alanında firmalar tanıtımlarını yaparak, konuklarını ağırladı.
# sağlık, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Avrupa, sigorta, Tahir Büyükakın, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, KOTO

24 Eyl 2022 - 11:02 - Gündem

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