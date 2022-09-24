Köseöy Ateş’ten iyi başlangıç “3-0”

Süper Amatör Lig’de yeni sezon başladı. A Grubu’nda yer alan Köseköy Ateş ile Alikahya arasındaki mücadeleyi Ateşspor 3-0 kazandı ve sezona flaş bir galibiyetle başladı.

TEMPOLU VE ZEVKLİ MAÇ

Büyük bir çekişme içerisinde geçmesi beklenen Süper Amatör Lig başladı. Sezonun açılış maçı Köseköy Ateş ile Alikahya arasındaydı. Tempolu ve zevkli geçen maçı Köseköy Ateş 3-0 kazandı ve sezona 3 puanla başladı. Cephanelik Stadı’ndaki maçı başarılı hakemlerimizden Enes Kanpara yönetirken, Mehmet Ali Vardar ve Buğra Gören yardımcılıklarını yaptı.

ATEŞ’İN KANATLARI VIZIR VIZIR İŞLEDİ

Maça iki takım da kontrollü başladı. 19’da Ateşspor öne geçti. Emirhan Çuvalcı, kaleci Enes ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda Enes’ten dönen topu Emirhan Çay ağlara gönderdi. 40. dakikada Alikahya’da Batuhan topu kendi ağlarına gönderdi ve Ateşspor farkı 2’ye çıkardı. Devrenin sonuna doğru Taha’nın aşırmak istediği topu ceza sahası dışında eliyle kesen Enes Erenoğlu kırmızı kart gördü ve Alikahya sahada 10 kişi kaldı.

ATEŞ KALDIĞI YERDEN

Eksik olmasına rağmen Alikahya ikinci yarıda iyi bir oyun ortaya koydu. Zaman zaman Ateşspor savunmasında etkili olmaya çalışan siyah beyazlılar, Ateş’in süratli kanat oyuncuları karşısında zorlandı. Maçın son bölümlerinde Yıldıray yaptığı pres sonrası topu kazandı ve Serkan’a kariyerinin en kolay gollerinden birisini attırdı. “3-0” Maçta başka gol olmadı ve Köseköy Ateş sezona rakiplerine gözdağı veren bir galibiyetle başladı.

ALİKAHYASPOR: 0

KÖSEKÖY ATEŞ: 3

STAT: Cephanelik

HAKEMLER: Enes Kanpara****, Mehmet Ali Vardar***, Buğra Gören

ALİKAHYASPOR: Enes**, Aytekin**, Batuhan**, Gürkan**, Enes Can**, Gökdeniz**, Ahmet**, Emre Can** (Ümit*), Mustafa** (Samet**), Tevrat**, Umut Cebe**

KÖSEKÖY ATEŞ: Mahmut***, Samet***, Erdoğan***, Mete***, Mevlan***, Emirhan Çay**** (Yıldıray*), Akif***, Serkan***, Emirhan Çuvalcı**** (Murat*), Taha*** (Hüseyin**), Talha***

GOLLER: Dk. 19: Emirhan Çay, Dk. 40 Batuhan (Kendi kalesine), Dk. 90 Serkan (Ateş)