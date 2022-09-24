24 Eyl 2022 - 11:52- Spor G: 24 Eyl 2022 - 11:54

Köseöy Ateş’ten iyi başlangıç “3-0”

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Köseöy Ateş’ten iyi başlangıç “3-0” mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Süper Amatör Lig’de yeni sezon başladı. A Grubu’nda yer alan Köseköy Ateş ile Alikahya arasındaki mücadeleyi Ateşspor 3-0 kazandı ve sezona flaş bir galibiyetle başladı.

TEMPOLU VE ZEVKLİ MAÇ

Büyük bir çekişme içerisinde geçmesi beklenen Süper Amatör Lig başladı. Sezonun açılış maçı Köseköy Ateş ile Alikahya arasındaydı. Tempolu ve zevkli geçen maçı Köseköy Ateş 3-0 kazandı ve sezona 3 puanla başladı. Cephanelik Stadı’ndaki maçı başarılı hakemlerimizden Enes Kanpara yönetirken, Mehmet Ali Vardar ve Buğra Gören yardımcılıklarını yaptı.

ATEŞ’İN KANATLARI VIZIR VIZIR İŞLEDİ

Maça iki takım da kontrollü başladı. 19’da Ateşspor öne geçti. Emirhan Çuvalcı, kaleci Enes ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda Enes’ten dönen topu Emirhan Çay ağlara gönderdi. 40. dakikada Alikahya’da Batuhan topu kendi ağlarına gönderdi ve Ateşspor farkı 2’ye çıkardı. Devrenin sonuna doğru Taha’nın aşırmak istediği topu ceza sahası dışında eliyle kesen Enes Erenoğlu kırmızı kart gördü ve Alikahya sahada 10 kişi kaldı.

ATEŞ KALDIĞI YERDEN

Eksik olmasına rağmen Alikahya ikinci yarıda iyi bir oyun ortaya koydu. Zaman zaman Ateşspor savunmasında etkili olmaya çalışan siyah beyazlılar, Ateş’in süratli kanat oyuncuları karşısında zorlandı. Maçın son bölümlerinde Yıldıray yaptığı pres sonrası topu kazandı ve Serkan’a kariyerinin en kolay gollerinden birisini attırdı. “3-0” Maçta başka gol olmadı ve Köseköy Ateş sezona rakiplerine gözdağı veren bir galibiyetle başladı.

ALİKAHYASPOR: 0

KÖSEKÖY ATEŞ: 3

STAT: Cephanelik

HAKEMLER: Enes Kanpara****, Mehmet Ali Vardar***, Buğra Gören

ALİKAHYASPOR: Enes**, Aytekin**, Batuhan**, Gürkan**, Enes Can**, Gökdeniz**, Ahmet**, Emre Can** (Ümit*), Mustafa** (Samet**), Tevrat**, Umut Cebe**

KÖSEKÖY ATEŞ: Mahmut***, Samet***, Erdoğan***,  Mete***, Mevlan***, Emirhan Çay**** (Yıldıray*), Akif***, Serkan***, Emirhan Çuvalcı**** (Murat*), Taha*** (Hüseyin**), Talha***

GOLLER: Dk. 19: Emirhan Çay, Dk. 40 Batuhan (Kendi kalesine), Dk. 90 Serkan (Ateş)

 

 

# takım, Cephanelik Stadı, Amatör, Süper Amatör Lig

24 Eyl 2022 - 11:52 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.990.473 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince  bölgesinde ikamet eden emekli şoförler  aranıyor.

05498085270

ELEMANLAR ARANIYOR

Çelik konst.  Fabrikamızda çalışacak ;  Yardımcı eleman alınacaktır.  (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...

0532 169 67 41  ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Köseöy Ateş’ten iyi başlangıç “3-0” mask
Köseöy Ateş’ten iyi başlangıç “3-0”
Süper Amatör Lig A’da günün mönüsü! mask
Süper Amatör Lig A’da günün mönüsü!
Arslanbey Organize’den 2 bomba birden! mask
Arslanbey Organize’den 2 bomba birden!
Yine ceza! mask
Yine ceza!
Haydi İzmit! mask
Haydi İzmit!
Uşaksporlular ağırlayacak mask
Uşaksporlular ağırlayacak
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL