Tipioğlu’ndan Önal’a ziyaret

İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, önceki gün Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal’ı Körfez’deki iş yeri olan Önal Lojistik firmasında ziyaret etti. Tipioğlu, Önal ve beraberindekilere yakın alakası dolayısıyla teşekkür etti.

“TEŞEKKÜRLERİMİZİ ARZ EDİYORUZ”

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun ziyaretinin kendilerini mutlu olduğunu dile getiren Vakıf Başkanı Önal, “Önal Lojistik olarak bu nazik ziyaretinden dolayı sayın müdürümüze teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Yüce Türk milletinin huzur ve güvenliğini sağlamak uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen emniyet teşkilatımızın Kocaeli’de liderliğini yapan sayın müdürümüz tevazusu, nezaketi ve liyakati ile bir kez daha gönüllerimizi fethetmiş oldu. Sayın müdürümüzün şahsında emniyetimizin şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle yad ediyor, hâlen görev yapan bütün yiğitlere selam ve saygılar sunuyorum” dedi.