Yozgatlılar Federasyonu'ndan İYİ Parti'ye ziyaret

Geçtiğimiz hafta sonu Olağanüstü Genel Kurulu’nu yaparak yeniden güven tazeleyen Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretlere başladı. Ziyaretler kapsamında İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve yönetimini ziyaret eden Akalın
ve yönetim kurulu üyeleri burada fikir alış verişinde bulunup gündemde ki konuları
değerlendirdiler.
"TEMSİL MAKAMINDA YOZGATLILARI GÖRMEK İSTİYORUZ"
Akalın, Kocaeli’de ki Yozgatlıların buluşma adresi olduğunu belirterek, "Artık temsil makamında Yozgatlıları görmek istiyoruz. Bu amaçla derneklerimizin bir araya gelmesi ile federasyon kurduk. Birlik ve beraberliği sağlamak güç birliği oluşturmak ve gurbetteki hemşerilerimize sahip çıkmak esas amacımızdır” dedi. Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.