Çakır ve yönetimi, Tavşancıl’ı gezdi

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, Seçim ve Hukuk İşleri İl Başkan Yardımcısı Fethi Özlü, İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Yunus Küçükpolat, Parti İçi Eğitim İl Başkan Yardımcısı Birsen Öztürk, Gebze İlçe Başkanı Alican Karakaya, Derince İlçe Başkanı İrfan Özyolcu ile birlikte Tavşancıl’da ziyaret gerçekleştirdi. Gelecek Kocaeli heyeti maraton yüzücüsü ve derin denizlere açılarak birçok derece, madalya kazanarak ilimizi temsil eden aynı zamanda Tavşancıl’ın en eski esnaflarından Kaya Yüksel’i işlettiği marketi de ziyaret etti.

“ZOR GÜNLER GEÇİRDİĞİNİ ÖĞRENDİK”

Yaptığı çalışmalar hakkında konuşan Başkan Çakır, “Ülke genelinde insanlar nasıl mutsuz ve yüzleri gülmüyorsa buradakilerde aynı denilerek en önemli sorunun ekonomik sıkıntılar olduğu, var olan birkaç kahvehanede kimsenin çay bile içmek istemediğini ve esnafın zor günler geçirdiği bilgisini aldık. Çaya gelen zamlar sonrası vatandaşın doğru dürüst uğramadığı kahvehanelerin boş kaldığı için erken saatte kapandığı ve kahveci esnafının bu durum karşısında moralsiz olduğu, zor günler geçirdiğini öğrendik” dedi.