YRP Gebze’den Kaymakam Özyiğit’e ziyaret

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, Kocaeli Sandık Sorumlusu Yaşar Birgül ve parti yönetimi, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında konuşan Başkan Kılıç, “Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin milli ve manevi değerlerimiz etrafında birleşmesi ve bölünmez bir bütün teşkil etmesini için çalışıyoruz. Toplumun ve ülkenin teminatı olan, milli ve manevi değerlerimizin korunması ve yeni kuşaklara aktarılmasında hayati öneme sahip olan aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için çalışacağız” dedi.

“TÜRK SİYASETİNE HAYIRLI OLSUN”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Özyiğit, Yeniden Refah Partisi’nin Türk siyasetine hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılar diledi. Kaymakam Özyiğit siyasi partilerin çözüm odaklı çalışmaları gerektiğini ayrıca siyasi partilerin birlik ve beraberliğin mihenk taşı olduklarını sözlerine ekledi.