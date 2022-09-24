Şeker ve Turan Kandıra’da dalış yaptı

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kerpe Deniz Yıldızları Kulübü dalış eğitmenleri Sedat Türkmen ve Alper Korkmaz ile Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce sualtı kazısı da gerçekleştirilen bölgeden dalış donanımı kuşanarak suya girdi. Şeker ve beraberindekiler, dalışın ardından Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen'den Kocaeli Müze Müdürlüğü ekiplerinin su altında geçen yıl başlattığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.