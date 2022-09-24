24 Eyl 2022 - 14:14- Siyaset G: 24 Eyl 2022 - 14:15

Genç Parti, iki ilçede teşkilat kurdu

Genç Parti Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, Kartepe ve Çayırova İlçe Teşkilatlarına atamalar yaptı
Genç Parti, iki ilçede teşkilat kurdu mask
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Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, seçim takviminin yaklaşmasıyla birlikte teşkilatlanma çalışmalarına da hız verdiklerini söyledi. Altınoğlu, “ İzmit ilçede teşkilat çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi de  Kartepe ve Çayırova’da teşkilat atamalarımızı yaptık. Kartepe ilçesine Cafer Buran, Çayırova ilçe başkanlığına ise Abdullah Bozkurt atandı. İki ilçemizde yasal süre kapsamında kongrelerimizi de yapacağız. Diğer tüm ilçelerimizde daha önce atamalarımızı yapmış, kongrelerimizi gerçekleştirmiştik” dedi.

UZAN, ÜLKEYE DÖNÜŞ PLANI YAPIYOR

2002 seçimleri öncesinde 70 günde ortaya koyduğu seçim performansıyla yüzde 7,25 oy oranı alan Uzan, seçimden sonra TMSF tüm mal varlıklarına el koyunda yurt dışına kaçmış ve Fransa’ya yerleşmişti. Ailenin diğer fertleri de başka ülkelere gitmişti. Uzan, 20 yıldır yaşadığı Fransa’da geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştı. İki yıldan bu yana YouTube üzerinden siyaset programı yapıyor, ekonomi konusunda açıklamalarda bulunuyor.
# genç, Kartepe

24 Eyl 2022 - 14:14 - Siyaset

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