24 Eyl 2022 - 14:14- Siyaset G: 24 Eyl 2022 - 14:16

Ünlü: Seni görevden alacak benden söylemesi

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’a tepki gösteren MHP eski İl Başkanı Aydın Ünlü, “İl başkanın seni görevden alacak benden söylemesi” dedi
Ünlü: Seni görevden alacak benden söylemesi mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in araç alımı için kredi talebi Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oy kullanmama kararı nedeniyle meclisten onay çıkmadı. Meclis sonrasında siyasi parti temsilcileri açıklamalarda bulundu. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar yaptığı açıklamada eski İl Başkanı Ruhi Çavdar’ın sözlerine cevap vererek, “İktidar partisinin küçük ortağı MHP’nin bir zamanlarda ki İl Başkanı Ruhi Çavdar, bugün konuşmuş. Milletvekili adayı olabilmenin tutkusu ile mi, oğlunun Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınmasının diyet borcunu ödemek için mi, yoksa MHP eski İl Başkanı ve il sekreterinin gündemden düşmeyen rüşvet skandalını örtbas etmek için suni gündem yaratma çabası mı bilinmez” dedi.

“BENİM GÜNDEMİMDE OLMA”

MHP eski İl Başkanı Aydın Ünlü, Çakar’a yönelik yaptığı açıklamada, “Sayın ilçe başkanına siyasi büyüğü olarak bir tavsiyede bulunayım. Boş açıklamalar yapacağın yerde önce belediye başkanına sözünü dinlet. Sosyal demokrat gençleri işe aldır sonra il başkanının talimatlarını uygula. Mahalle başkanlarını, sandık görevlilerini falan yaz, yoksa il başkanın seni görevden alacak benden söylemesi. Benim gündemimde olma” dedi.
# Kredi, Büyükşehir Belediyesi, Araç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cumhur ittifakı

24 Eyl 2022 - 14:14 - Siyaset

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