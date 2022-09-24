CHP Çayırova’da seçim başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova İlçe Olağanüstü Kongresi, Suna Çınar ve Binali Eniş’in başkan adaylığında Çayırova Belediyesi Hizmet Kültür Binası’nda gerçekleştirildi. CHP Parti Meclisi üyesi Hasan Efe Uyar, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP Çayırova İlçe Geçiçi Kurul Başkanı Lütfü İlhan ve yönetimi, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönem CHP Çayırova İlçe BaşkanıCihan Soyluçiçek, geçmiş dönem Çayırova Belediye Başkanı Timur Koç, geçmiş dönem Gebze Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın, geçmiş dönem CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.

SEBEBİ ERDOĞAN VE YANINDAKİLER

Kongrenin divan başkanlığını yürüten Parti Meclisi üyesi Hasan Efe Uyar açılış konuşmalarından şunları kaydetti: “ülkeninkoşulları ortada. 20 yıllık AKP iktidarının getirdiği noktada ülkemiz açlık, yoksulluk, sefaletten öteye gitmedi. AKP’nin 20 yıllık rejim hayatında kepenk kapatan esnafı, geçinemeyen emeklileri, intihar eden işçileri gördük. Halk cefadayken saray sefada. Ülkeden kaçış isteği haddini aşmış durumda. Bundan 100 yıl önce kendi canından vazgeçip bir vatan inşa eden neslin çocukları, ülkelerinden vazgeçme noktasına geldi. 20 yıllık AKP iktidarı köyleri kasabaları boşalttı, tarımı, üretimi bitirdi, ülkeden tüm yurttaş kaçış noktası arar oldu. Bunun sebebi Recep Tayyip Erdoğan ve yanındakilerdir.

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

Gitmek isteyen herkese kapı gösteren, ‘Giderlerse gitsinler’ diye anlayış varsa, bu Cumhuriyetin sahipleri kurucuları da var. Adaletin ve özgürlüğün lideri Kemal Kılıçdaroğlu var. 20 yıl önce ilk iktidara geldiklerinde gecekondu mahallerine giren, evlerdeki yer sofralarında yemek kaşıklayan yöneticiler vardı, şimdi onlar saraylarından çıkmıyorlar. O gittikleri gecekondularda ise yemek kaynamıyor. 5’li çeteleri, 5’er 10’ar maaş verdikleri danışmalarını zengin etmekten başka dertleri yok. Seçim süreci yaklaşıyor. Kapı kapı geziyoruz. 7 bölgede 81 ilde tüm kadrolarımızla çalışıyor, Türkiye’yi hak ettiği yönetim anlayışına kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz.

BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ

AKP’nin sahaya çıkmaya yüzü yok. Birileri, ‘CHP Sivas’ın ötesini bilmez’ diyor. Biz bu vatanı karış karış biliyoruz, geziyoruz, herkesin kapısını çalışıyoruz. Kafasını saraydan çıkarmayanlar vatandaşı getirdikleri hale baksın. Hepimize büyük görevler düşüyor. Benim sizlerden nacizane bir ricam var. Partinin yaptığı son olağanüstü kongrelerden birini gerçekleştiriyoruz. Birbirimizi incitmekten kaçınalım. İhtiyacımız olan şey, birleşmedir, dayanışmadır. Buradan çıkacak olan sonuçla beraber, seçim güvenliğini nasıl sağlarız üzerine çalışmamız gerekiyor. 20 yıl boyunca çok kaybettik, motivasyonumuz çok düştü, ancak kimse boynunu bükmesin. Ne kadar namuslu insanlar olduğunuzu düşünün. Çünkü sizler Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Kimseye minnet etmeden, ülkemizi aydınlığa taşıma mücadelesinden bir adım geri atmamışsınız. Tarih 100 yıl önce Vahdettin’i nasıl yazı, Mustafa Kemal’i nasıl yazdı. Genel başkanımızın selamını buraya getirdik. Genel başkanımız dün İzmir’de benimle misiniz diye sordu. Çayırova’dan genel başkanımıza söz veriyoruz, adaletsizliğe karşı mücadelenizde, halk düşmanlarına karşı mücadelenizde, Londra’daki tefecilerle mücadelenizde, 5’li çetelere karşı mücadelenizde bu namuslu davanızda yanınızdayız. Bir adım geri atmayacağız. “

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR

CHP ÇayırovaGeçici Kurul Başkanı Lütfü İlhan; “Dün genel başkanımızın İzmir’deki konuşmasını hatırlatmak istiyorum. ‘Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. Hiçbir şey beni inandığım yoldan çeviremez. Birlikte yürüyoruz buna inanın. Bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Adalete susamış halkımızın kurtuluşu ellerimizdedir. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz?’ Delegelerimize soruyorum. Genel başkanımızla birlikte miyiz? Her 2 adayımıza ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Cihan Soyluçiçek ve ilçe yönetimine de teşekkür ediyorum. İl Başkanımız ve il yönetimine de bizleri 30 gün süreyle geçici süreyle genel merkeze önerdikleri için teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

ZAMAN GELDİ

Başkan adayı Suna Çınar delegelere şu sözlerle hitap etti; “2023 seçiminin ülkemiz için ne kadar önemli bir dönüm noktası olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bağlam da, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 74 yaşında olmasına rağmen, durmadan, yorulmadan ülkemizin çıkarlarını korumak ve mevcut ceberut yönetimden kurtarmak için gece gündüz canla başla çalışıyorsa, bizlerin daha fazla çalışması ve bir fiil sokaklarda halk ile iç içe olmamız gerektiğinin bilinciyle adayım. Hepinizin de yakından şahit olduğu gibi, mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğum partimizin uzun yıllar her kademesinde görev aldım, zaman geldi partinin bir neferi olarak, ev ev dolaştık, zaman geldi 2 dönem kadın kolları başkanlığı yaptım, zaman geldi.

HER ÇALIŞMADA YER ALDIM

Partimizin verdiği görevler doğrultusunda komisyon çalışmalarında görev aldım.

Ayrıca halka dokunacak sosyal projelerde, engelliler ve kadın hakları konusundaçalışmalara bir fiil katildim. Örgütü ve ilçede yasayan vatandaşlarımızı bu husustaçok iyi tanıyorum. Partimizi daha ilerilere taşıyabilmek için adayım. Ben ve yönetimimdekiarkadaşlarım delegelerin istekleriyle aday olmuş ve karşınızda bulunmaktayız.Seçildiğimiz de, partimizin tüzüğünde olan, çeşitli nedenler ile uygulanmayan, partililerle partiyi yönetmenin mihenk taşı olan ön secimi her aşamadauygulayacağımıza söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında da Demokrasi ve Tek adam rejimine karşı yapılacak olan seçimler de, partimizin vizyonunu, misyonunu, ilkelerini iyi biliyoruz.

EN ALT KADEMEDEN EN ÜST KADEMEYE TECRÜBE

Ayrıca Hak, Hukuk, Adalet mücadelemizin önderi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanında olduğumuzu ve bu bilinçle mücadelemizi en üste taşıyacak, hiçbir zaman yorulmayacak bir ekip ile bu görevi benimsediğimizi bilmenizi istiyoruz. İlçe başkanının vasıfları arasında iki şartın olmasıgerektiğine inanıyorum. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilke ve esaslarına inanmalı ve bunlara bağlı örgüt bilincine ve ahlakına sahip olmalı, ikincisi örgütünen alt kademesinden en üst kademesine kadar görev yapmalı, sokak sokak ev ev çalışmayı tecrübe etmeli, bu vasıfların hepsine ben ve ekibim sahip olduğumuzudüşündüğümüz için, adayım. İlçemizde, belde döneminden bugüne kadar, ilçebaşkanı ve meclis üyeliği görevinde bir kadın arkadaşımızın görevlendirilmemiş olmasından üzüntü duyduğum için, partimize gönül vermiş her kadını temsilen, adayım.”

AYRIM YAPMADAN

Başkan adayı Binali Eniş ise delegelere şu sözlerle hitap etti: “Türkiye'nin geldiği durum ortada. Her alandasaray merkezli tek adamın başına buyruk yaptırımlarıyla kötü günler yaşıyoruz. Karşımızda 21 yıllık bir iktidar var. Cumhuriyet tarihinden bu yana içinde kini ‚nefreti kartopu gibi büyüten bir anlayış ile karşı karşıyayız. Ekonomi sonsuz bir boyutta geri gitmekte ve insanlarımız ağalıkla terbiye edilmekte, gençlerimiz işsiz, umutsuz . Aydın kesim baskı altında, hiçbir dönemde olmadığı kadar korku topluluğu yaratılıyor. Seçilmişler görevlerinden alınarak yerine isimler atanıyor. Fakat Bundan böyle tek adamın iki dudağı arasına sıkışmış bir Türkiye değil, 83 milyonun ortak sesi olan bir Türkiye olacaktır. 31 Mart ve 23 Haziran bize gösterdi ki inanç bizde, umut bizde, güç

bizde. O zaman geriye bir tek şey kalıyor. iktidar için umudu örgütlemek. Bizler umudu örgütlemeye umudu büyütmeye geliyoruz. Ben size kimseye ayrım yapmadan çalışan tüm örgütü kucaklayan bir ilçe başkanı olacağımın sözünü veriyorum. Davamız koltuk davası değil, cebimizde projelerimizle, inandığımız yoldaşlarımızla geliyoruz.

ÖRGÜTÜ TEK YUMRUK YAPMAK İÇİN

Çayırova’mızın sorunlarını biliyoruz. Genel merkezimizin istediğiçalışmaları görevimiz gereği en kısa sürede tamamlayacağız. Çayırova’da girilmedik hane bırakmayacağız. Sandık güvenliği, okul sorumluları, sahada lojistik destek verenekipleri hemen oluşturacağız. Mahalle birimlerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, önceki dönem ilçe başkanlarımız, il başkan yardımcılarımız , kurultay delegelerimiz ve siz kıymetli üyeler ile sık sık toplantılar yaparak gözüm odaklı çalışacağız. Bizler böylesine önemli bir göreve; örgütümüzle kol kola çalışmak için adayız. Ötekileştirmelere son vermek için adayız. Örgütü tek yumruk yapmak için adayız. İçe dönük değil, dışa dönük ve güçlü bir örgütü inşa etmek için adayız. Kadınlarımızı ve gençlerimizi siyasette daha etkin ve önemli yerlere taşımak için adayız. Barış için, kardeşlik için, sevgi için, gelecek için adayız. Sayın genel başkanımız, Anadolu’nun Kemal’i, Kılıçdaroğlu’nun sıkça söylediği bir söz vardır. Parti içinde herkes "Ben ne olacağım?" sorusunu soruyor. Bazılarının derdi partiyi iktidar yapmak değil, partide koltuk kapmak peşinde. Nasıl belediye başkanı, nasıl milletvekili olurum, derdinde. CHP'nin acilen bir dava partisine dönüşmesi lazım. Bize davasına inanan, her türlü saldırıya karşı koyacak ideolojik donanıma sahip, parti disiplininden kopmayacak inançta dava adamı lazım.”

KRALLARLA DEĞİL KURALLARLA

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ise partililere şu sözlerle hitap etti;“Ekonomi masası geçtiğimiz hafta ilimizdeydi. Genel başkan yardımcımız Faik Öztrak başkanlığında ekonomi reçetesini tüm halkımıza sunduk. Ülkeyi krallarla değil, kurallarla yöneteceğiz dedik. Birçok ziyaret gerçekleştirdik ve çok güzelgeri dönümler aldık. Biz Cumhuriyet Halk Partililere ne düşüyor. Dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’den seslendi. Artık bu seslenişten üzerimize düşeni hepimiz almalıyız. Bizim artık siyasi bir kimliğimiz var. Hayat bizim hayatımız değil. Bizim hayatımız ülkemizi aydınlığa çıkartacak Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Hepimiz buna göre adım almalıyız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dün İzmit Belediyesi lansmanında söylediği sözler de bizi çok duygulandırdı. Kendisine bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. ‘Aileme vasiyetimdir, Sayın Kılıçdaroğlu’na sahip çıkacaksınız’ dedi. Sayın Akşener bunu diyorsa, bizlerin 5 kat daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Gün birlik günü, gün beraberlik günü. Halkımız, liderlerimiz herkes bu inancı taşırken hepimizin aynı katkı sunması gerekiyor. Önceki dönem Çayırova’da görev yapmış tüm başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum. 3 sene beraber çalıştığım Cihan başkanıma ve yönetimine de teşekkür ediyorum.

MECLİS ÜYELERİ VE İKTİDAR PARTİSİ İL BAŞKANLARINA ÇAĞRI

Çayırova’nın interneti, hastanesi, yolu yok. Uçmayan milyonluk uçak, kent merkezinde harabe bir şekilde hala duruyor. Çayırova yarım kalmış bir kent. Hastanenin yıllardır tabelaları taşınıyor ama kendisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu sıkıntıların hepsi çözülecek. İktidar partisi il başkanlarına seslenmek istiyorum. İzmit Belediyesi’nin araç alımı ile ilgili istediği bir kredi var. Hala oyalanıyor. Belediye başkanımız Fatma Hanım, bu araçları alıp evine mi götürecek? Daha önce kiralamak yerine satın alınan araçların kredisi Mart ayında bitiyor. Aklı selim olalım, iktidar partisi başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Devleti, milleti zarar ettirmeyin. Siz bu kararı onaylamadıkça devletimiz de, milletimiz de zarar ediyor. Bu araçlar alındığında belediyeye kalacak, kamunun olacak vatandaşın hizmetinde kullanılacak. Herkese sağduyulu olması çağrısında bulunuyorum. Bugün aramızda 2 kıymetli adayımız var. Genel merkezimizin ve bizim taleplerimiz her iki adayımızdan da aynı. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte hane hane dolaşacak. İktidar yürüyüşümüzü hızlandırmak için herkesin katkısına ihtiyacımız var. “