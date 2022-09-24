24 Eyl 2022 - 14:55- Gündem G: 24 Eyl 2022 - 14:57

Eğitim Sen Kocaeli: Talebimiz öncelikle kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve ÖMK’nın iptal edilmesi

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi tarafından ÖMK hakkında yapılan basın açıklamasında, “Siyasi iktidardan talebimiz öncelikle kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve ÖMK’nın iptal edilmesidir” ifadelerine yer verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Eğitim Sen Kocaeli: Talebimiz öncelikle kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve ÖMK’nın iptal edilmesi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi bugün İzmit’te bulunan Belediye İş Hanı önünde Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya Şube Başkanı Suphi Yıldırım, şube yöneticileri ve sendika temsilcileri katıldı.

“REKABETÇİ BİR MANTIKLA YAKLAŞTI”

Şube Başkanı Suphi Yıldırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bugüne kadar eğitim sisteminde yaşanan her sorunda olduğu gibi, eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarına tamamen piyasacı ve rekabetçi bir mantıkla yaklaşmıştır. Bu yaklaşımın son örneği, ÖMK düzenlemesidir. Öğretmenlik mesleği gibi 18 milyon öğrencinin eğitim hakkını ve bir milyonu aşkın öğretmenin mesleğini, çalışma koşullarını, ekonomik ve özlük haklarını koruyan ve geliştiren bir meslek kanunundan bahsetmemiz mümkün değildir.

“MESLEĞİN SAYGINLIĞINI DAHA DÜŞÜRECEK”

Siyasi iktidar, öğretmenler arasında halen var olan ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımlarına yenileri eklemekle kalmamakta, eğitim sistemini rekabetçi ve eleyici bir sınav üzerinden yeniden düzenlemek istemektedir. ‘Nitelikli Okul/Niteliksiz Okul’ ayrımında olduğu gibi, kariyer basamakları üzerinden ‘Nitelikli Öğretmen/Niteliksiz Öğretmen’ algısı yaratılmak istenmesi son derece tehlikelidir. Öğretmenlerin mesleki birikimi ve niteliğini yok sayarak hayata geçirilmeye çalışılan kariyer basamakları uygulaması öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürecek özellikler içermektedir.

“BAŞINDAN İTİBAREN KABUL ETMEDİĞİMİZİ İFADE EDİYORUZ”

ÖMK ile birlikte okullarda çocuğunun sınıfına uzman ya da başöğretmenin girmesini isteyen velilerle okul idaresi ve öğretmenler arasında gerilimler yaşanması, öğrencilerin sosyal statüsü ve öğretmenlerin kariyerine göre okullarda ‘özel sınıflar’ oluşturulması yaygınlaşacaktır. Aynı işi yapan, sınıfında, branşında aynı eğitim içeriğini anlatan, benzer öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayan ve öğrencileri benzer süreçlerle değerlendiren öğretmenleri farklı statü ve maaş uygulaması üzerinden bölmeye ve ayrıştırmaya yol açacak böylesi bir düzenlemeyi başından itibaren kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. Eğitim Sen, emekçiler arasında ayrımlar, hiyerarşiler ve eşitsizlikler yaratması kaçınılmaz olan, adaletsizlikleri ve haksızlıkları derinleştirmeyi hedefleyen ÖMK’ye karşı emekçiler açısından üretilebilecek en güzel yanıtın ise bir araya gelmek ve ortak mücadele yürütmek olduğunu düşünmektedir.

“KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Öğretmenleri birbiri ile yarıştıran, ayrıştıran, hiyerarşi yaratan ve maaş artışını sınav sonucuna bağlayan, “eşit işe eşit ücret” ilkesini yok sayan, öğretmen emeğini değersizleştiren bir eğitim yaşamını sürdürme tehlikesine karşı iş yerlerimizden başlayarak yerellerde ve merkezi düzeyde tüm eğitim sendikalarının bir araya gelerek ortak tutum belirlemesi taleplerimizin karşılık bulması açısından önemlidir. Siyasi iktidar eğer bir meslek kanunu yapmakta samimi ise yapması gereken tek şey öğretmenlik mesleği açısından uluslararası düzeyde kabul gören en önemli belge olan “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı”na uygun bir düzenleme yapmalıdır. Öğretmenlerin sadece okul içinde değil, toplum içinde de yerine getirdikleri görevin taşıdığı önemi, uluslararası düzeyde belgeleyen, öğretmenlerin tüm sorunlarını ele alan ve durumlarını tüm ayrıntıları ile düzenleyen bir metindir. Bu metin dikkate alınmadan hazırlanan bir Meslek Kanununu kabul etmemiz mümkün değildir.

“TALEBİMİZ İPTAL EDİLMESİ”

Eğitim Sen, yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte ele alınmalıdır. Siyasi iktidardan talebimiz öncelikle kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve ÖMK’nın iptal edilmesidir. Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı” temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve talepleri güvence altına alınmalıdır.”

# eğitim, Okul

24 Eyl 2022 - 14:55 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.990.473 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sınav Olumlu - Herkesi sınavdan geçen ogretmenlerimiz sınavlara neden karşı çıkıyor belli değil.. müfredatı eğitimin temel kaidelerini bilenle bilmeyenin ayrılacağı sınav gayet mantıklı. Sınava girmeyen geçemeyen de bir şey olmuyor. Geçen küçük bir ücret artışı veriyorlar hepsi bu. Öğretmenlerin standartlar açıklık ve adalet olarak bu sınavı desteklemesi gerekir. Temel bilgiler olmadan bir şeyler öğretir görünenler var bunlar açığa cikmak istemiyor galiba gibi kötü dusunceler de akla gelmiyor değil..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Eylül 15:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince  bölgesinde ikamet eden emekli şoförler  aranıyor.

05498085270

ELEMANLAR ARANIYOR

Çelik konst.  Fabrikamızda çalışacak ;  Yardımcı eleman alınacaktır.  (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...

0532 169 67 41  ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
YRP Gebze’den Kaymakam Özyiğit’e ziyaret mask
YRP Gebze’den Kaymakam Özyiğit’e ziyaret
Şeker ve Turan Kandıra’da dalış yaptı mask
Şeker ve Turan Kandıra’da dalış yaptı
Çakır ve yönetimi, Tavşancıl’ı gezdi mask
Çakır ve yönetimi, Tavşancıl’ı gezdi
Tipioğlu’ndan Önal’a ziyaret mask
Tipioğlu’ndan Önal’a ziyaret
YSK 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak mask
YSK 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık gayrimenkuller mask
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık gayrimenkuller
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL