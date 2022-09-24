Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci Kocaeli’ye geliyor

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Selim Temurci’nin katılımıyla 27 Eylül Salı günü saat 14.00' da Gebze esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecek. Saat 17.00 da Derince ilçemize geçilerek Yavuz Sultan Mahallesi Barbaros Caddesinde ilk mahalle teşkilatımızın açılışı yapılacak. Saat 18.30 da İzmit’te bulunan il başkanlığımıza giderek teşkilat mensuplarımızla toplantı yapılacak.

Kocaeli’nin sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek çözüm önerilerini Türkiye’nin gündemine taşıyacak olan Genel Başkan yardımcımız Selim Temurci ve bizlerin Gebze çarşı esnaf ziyaretlerimizde,Derince mahalle teşkilat açılışımızda siz basın emekçisi dostlarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyar,iyi çalışmalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.