Uşakspor - Kocaelispor (canlı anlatım)

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Maç başladı

Dakika 2: Resul korneri soldan kullandı, karambol yaşarım, Gökhan sahip oldu.

Dk. 3: Kocaelispor orta alanda Tayfun'la kazandığı topta, kontra atak sağ kanattan gerçekleşti. Mehmet Yılmaz çizgiye inip yaptığı ortaya, ön direkte Samed Ali kafayla vurdu. kalecinin solundan top ağlarla buluştu.

Dk 16: Kocaelispor ikinci gole Yusuf Cihat ile yaklaştı. Beykan'ın sol kanattan çizgiye indiği pozisyonda, ceza alanına yaptığı orta defansa çarpıp ceza sahası dışarı çıktı. O bölgede bulunan Yusuf Cihat gelişine vurdu, Uşakspor savunmasına çarpan top az farkla kornere çıktı.

Dk.20: Uşakspor sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada, Alpay topu ıskalayınca, arkasındaki Muzaffer Kahriman kafayla topu kaleye gönderdi, kaleci Gökhan topu zorlukla çeldi.

Dk. 30: Uşakspor Kocaelispor yarı sahasında iyi paslaştı. Ceza alanının içerisinde sağ kanattan yapılan ortaya İbrahim Demir yükseldi. yaptığı kafa vuruşu yerden sekti, son anda Gökhan uzanırken, seken topu Diego taça gönderdi.

Dk. 35: Kocaelispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası içerisine verilen pasa hereketlenen Okan Eken kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu kaleci Vedat kurtardı.

İlk yarı bitti 0-1

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UŞAK 1 EYLÜL - UŞAK

24.09.2022 - 16:00

DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ( Hakem)

BUĞRA CAN SEMERCİOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

FURKAN ULU(2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN HAYMANA(Dördüncü Hakem)

ÖMER KÜRŞAD TÜFEKCİ(Gözlemci)

NEVZAT SÜZEN(Temsilci)

OKAN KAPLAN(Temsilci)