Kocaelispor'un ilk 11'i açıklandı

Kocaelispor
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. ALPAY ÇELEBİ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
20. MEHMET SAK
32. MEHMET YILMAZ
77. SAMED ALİ KAYA
80. BEYKAN ŞİMŞEK
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
6. MEHMET TAŞ
7. CEM EKİNCİ
11. HAZARHAN KARACA
19. ATİLA TURAN
21. ANIL EMRE YILMAZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
99. YUSUF EFE YAMAN
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
Uşakspor
48. VEDAT BÖYÜKGÜL
4. ALPEREN ERDİNÇ
9. MUZAFFER KAHRIMAN
10. ONURCAN GÜLER
20. MURAD HAN GÖNEN
22. MURAT ŞENEL
23. İBRAHİM DEMİR
26. MEHMET BAĞLI
28. ONUR DEMİR
37. SEFA KAHRAMAN
64. RESUL TÜRKKALESİ
Yedekler
74. İBRAHİM BAĞCI
2. DOĞAN ÇAMLI
5. SEZER GÜNDÜZ
6. OĞULCAN İNANÇ
8. ŞAMİL BAŞARAN
17. ALİHAN ŞENTÜRK
18. BERKE DOĞUKAN ÖNDE
19. SEFER KANITEMİZ
42. ÖMER FARUK CANBİRDİ
99. AHMET HAKAN ŞAHİN
Teknik Sorumlu
BÜLENT AKIN
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.