24 Eyl 2022 - 16:11- Gündem G: 24 Eyl 2022 - 16:16

Başiskele’de vatandaştan habersiz arazisi küçültüldü, duvarları yıkıldı

Başiskele Fatih Mahallesi’nde iddialara göre şuyulandırma yapılmasının ardından vatandaştan habersiz küçülmeye gidildi. Evin önünde bulunan duvarlar belediye ekiplerince yıkılırken ortaya çıkan parsel ise başkasına verildi. Konu hakkında açıklama yapan CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, “En kısa sürede doğan zararın giderilmesini istiyoruz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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Başiskele Fatih Mahallesi Hürler Caddesi’nde Başiskele Belediyesi tarafından şuyulandırma yapıldı. İddialara göre yol genişletme çalışmaları kapsamında şuyulandırma yapılırken vatandaşa ait arazide küçültmeye gidildi. Daha sonra ortaya çıkan parsel ise belediye tarafından başka birisine verildi. Tapu sahibi vatandaş yurtdışında olduğunu belirterek belediyenin hiçbir bilgi vermeden böyle bir şey yaptığını söylerken belediyeye ait ekipler söz konusu evin önündeki duvarlarını yıkmaya gitti. Tepkiler üzerine olay yerine jandarma ekipleri çağrılırken daha sonra ise belediye ekipleri duvarı yıktı.

“HER TÜRLÜ İŞ YERSİZ VE HÜKÜMSÜZ”

Konu hakkında gazetemize açıklama yapan CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, “Tüm komşularımızın huzur içinde yaşamasını istediğimiz Başiskele‘de mülkiyet haklarına gerekli özenle yaklaşılmadığı gibi şuyulandırma süreçlerinde de adaletli davranılmadığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın haklı isyanları karşısında helalleşilmeden yapılacak her türlü iş yersiz ve hükümsüzdür. Belediyemizden derhal komşularımızın haklı isyanlarına karşı doğru ve adil bir yaklaşım bekliyor, en kısa sürede doğan zararın giderilmesini istiyoruz” dedi.

# Olay

24 Eyl 2022 - 16:11 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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