Emine Özkar: Yasin Özlü ‘versinler mahkemeye’ diyor

Başiskele Fatih Mahallesi Hürler Caddesi’nde Başiskele Belediyesi tarafından şuyulandırma yapıldı. İddialara göre yol genişletme çalışmaları kapsamında şuyulandırma yapılırken vatandaşa ait arazide küçültmeye gidildi. Daha sonra ortaya çıkan parsel ise belediye tarafından başka birisine verildi. Tapu sahibi vatandaş yurtdışında olduğunu belirterek belediyenin hiçbir bilgi vermeden böyle bir şey yaptığını söylerken belediyeye ait ekipler söz konusu evin önündeki duvarlarını yıkmaya gitti. Tepkiler üzerine olay yerine jandarma ekipleri çağrılırken daha sonra ise belediye ekipleri duvarı yıktı.

“VATANDAŞLA ANLAŞAMIYORUZ”

Konu hakkında gazetemize açıklama yapan Başiskele Belediyesi CHP Meclis Üyesi Emine Özkar, “Yolun genişletme çalışması yapılması gerekiyor ama vatandaşın mağduriyeti var burada. Vatandaş, belediyenin herhangi bir bilgi vermeden yaptığını söyler. Yurtdışındayken yapılan bir işlem. Belediye Başkanı Yasin Özlü ‘Vatandaşı bilgilendirdik. Bir terk olayı vardı, bu yüzden yol genişletme çalışması yapmamız gerekiyor. Vatandaşla anlaşamıyoruz’ diyor. Vatandaşın arazisi kaydırılıyor, kaydırılırken de vatandaşın kalan parseli bir başkasına veriliyor. Yasin Başkan’a göre usulsüzlük yok ‘versinler mahkemeye’ diyor” şeklinde konuştu.

“BÖYLE BİR TEBLİĞ DE YOK”

Yeni çıkan parselin bir firmaya satılması hakkında da konuşan Özkar, “Yasin Başkan’ın ifadesine göre burada herhangi bir satış işlemi yok. Yer değiştirdiğini söylüyor. Vatandaşın da hiçbir haberi yok. Yerinin ne kadar küçüldüğünün, değiştiğinin vs. hiçbir şeyden haberinin olmadığı söylüyor. Vatandaşın eline giden tebliğ olur, böyle bir tebliğ de yok. Burada vatandaş haklı duruma geliyor” dedi.