CHP Çayırova’da kazanan isim Binali Eniş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova İlçe Olağanüstü Kongresi, Suna Çınar ve Binali Eniş’in başkan adaylığında Çayırova Belediyesi Hizmet Kültür Binası’nda gerçekleştirildi. CHP Parti Meclisi üyesi Hasan Efe Uyar, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP Çayırova İlçe Geçiçi Kurul Başkanı Lütfü İlhan ve yönetimi, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönem CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, geçmiş dönem Çayırova Belediye Başkanı Timur Koç, geçmiş dönem Gebze Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın, geçmiş dönem CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.

Saat 17.00 itibariyle sandıkların açılmasının ardından 141 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde 126 oy kullanıldı. 82 oy Binali Eniş, 43 oy Suna Çınar alırken bir oy ise geçersiz sayıldı. Başkan Binali Eniş oldu.