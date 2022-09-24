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Cengiz Çakar kızını evlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kocaeli’de tanınan isimlerinden olan Cengiz Çakar’ın kızı Neslişah ile Emre Ertuğ, dünya evine girdi. Genç çiftin nikahınıİzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kıyarken kent protokolü nikahta bir araya geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Cengiz Çakar kızını evlendirdi mask
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski meclis üyesi ve İzmit Belediye Başkan aday adayı Cengiz Çakar, kızı Neslişah’ı evlendirdi. Şule ve Cengiz Çakar çiftinin kızı Neslişah Çakar ile Semra ve Orhan Ertuğ çiftinin oğlu Mali Müşavir Emre Ertuğ, geni katılımlı düğün töreni ile dünya evine girdi. Genç çiftin Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen düğün törenine; AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gelişim ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Özlem Ağırman, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, CHP geçmiş dönem Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Necat Çakır, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, CHP izmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İKM Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, DSP geçmiş dönem İl Başkanı Şah İsmail Karakadılar, CHP İlçe Başkanları, CHP İl ve ilçe yöneticileri, Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü İmer Özer, Koruma Temizlik Satın Alma Müdürü Sibel Özer, PETLAS Genel Müdürü Hakan Yalnız, CHP geçmiş dönem İlçe Sekreteri Sefa Sözer, CHP’nin meclis üyeleri ile çiftin akrabaları ve sevenleri katıldı.

BOL ŞAHİTLİ NİKAH

Genç çiftin nikahını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kıyarken, çiftin nikah şahitliklerini; AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gelişim ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Özlem Ağırman, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, CHP geçmiş dönem Milletvekili Hikmet Erenkaya, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, CHP geçmiş dönem İlçe Sekreteri Sefa Sözer, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı, CHP izmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, DSP geçmiş dönem İl Başkanı Şah İsmail Karakadılar, İKM Başkanı Murat Öztürk, Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü İmer Özer, Koruma Temizlik Satın Alma Müdürü Sibel Özer, Serkan Ertuğ, Şaziye Kesemenli, Talha Kesemenli, Selin Tiltay yaptı. Başkan Hürriyet atılan imzaların ardından çifte bir ömür boyu mutluluk dilerken, nikah cüzdanını ise Gelişim ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Özlem Ağırman verdi.

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24 Eyl 2022 - 17:22 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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