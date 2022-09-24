Mehter marşıyla gittik, İzmir marşıyla döndük: 0-3

TFF 2.Lig’in ilk iki haftasında fırtına gibi esen, sonraki 3 maçta art arda saçma sapan beraberlikle fren yapan yenilgisiz Kocaelispor, dün Ege’de Uşak deplasmanında yeniden doğuşunu ilan etti. Şimdi Balıkesir maçını bekliyoruz

MAÇA GOLLE BAŞLADIK

Dk. 3: Kocaelispor orta alanda Tayfun'la kazandığı topta, kontra atak sağ kanattan gerçekleşti. Mehmet Yılmaz çizgiye inip yaptığı ortaya, ön direkte Samed Ali kafayla vurdu. kalecinin solundan top ağlarla buluştu. Dk 16: Kocaelispor ikinci gole Yusuf Cihat ile yaklaştı. Beykan'ın sol kanattan çizgiye indiği pozisyonda, ceza alanına yaptığı orta defansa çarpıp ceza sahası dışarı çıktı. O bölgede bulunan Yusuf Cihat gelişine vurdu, Uşakspor savunmasına çarpan top az farkla kornere çıktı. Dk.20: Uşakspor sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada, Alpay topu ıskalayınca, arkasındaki Muzaffer Kahriman kafayla topu kaleye gönderdi, kaleci Gökhan topu zorlukla çeldi.

UŞAK BASTIRMAYA BAŞLADI

Dk. 30: Uşakspor Kocaelispor yarı sahasında iyi paslaştı. Ceza alanının içerisinde sağ kanattan yapılan ortaya İbrahim Demir yükseldi. yaptığı kafa vuruşu yerden sekti, son anda Gökhan uzanırken, seken topu Diego taça gönderdi. Dk. 35: Kocaelispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası içerisine verilen pasa hareketlenen Okan Eken kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu kaleci Vedat kurtardı. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik.

İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADIK

48. dakikada İlyas Kubilay, rakip yarı sahaya taşıdığı topta, savunma arkasına Tayfun'u hareketlendirdi. Kaleci Vedat açılırken, açıyı da kapatamadı. Tayfun yaptığı klas aşırtma vuruşuyla golü yaptı ve skoru 0-2’a getirdi. Dk. 57’de ise fark üçe çıktı. Kocaelispor'da rakip yarı alanda Beykan ve Tayfun iyi paslaştı. Bu esnada Tayfun'a yapılan faulde, hızlıca kullanan Tayfun topu İlyas Kubilay'a verdi. Önü boş durumda olan İlyas Kubilay yaklaşık 25 metreden güzel bir şut çıkarttı ve top ağlarla buluştu: 0-3.

UŞAKSPOR:0-KOCAELİSPOR:3

UŞAKSPOR

48. VEDAT BÖYÜKGÜL*

4. ALPEREN ERDİNÇ*

9. MUZAFFER KAHRIMAN**

(18. BERKE DOĞUKAN dk.75 ?)

10. ONURCAN GÜLER*

20. MURAD HAN GÖNEN*

(2. DOĞAN ÇAMLI dk.66 *)

22. MURAT ŞENEL*

23. İBRAHİM DEMİR*

(17. ALİHAN ŞENTÜRK dk.55 *)

26. MEHMET BAĞLI**

(42. Ö.FARUK CANBİRDİ dk.66 *)

28. ONUR DEMİR*

37. SEFA KAHRAMAN*

(99. AHMET HAKAN dk.66 *)

64. RESUL TÜRKKALESİ**

Yedekler

74. İBRAHİM BAĞCI

5. SEZER GÜNDÜZ

6. OĞULCAN İNANÇ

8. ŞAMİL BAŞARAN

19. SEFER KANITEMİZ

Teknik Sorumlu

BÜLENT AKIN

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ****

4. ALPAY ÇELEBİ***

5. DIOGO ALEKSIS ÖZ.***

8. YUSUF CİHAT ÇELİK**

(45. MESUT CAN TUNALI dk.68 ***)

9. OKAN EKEN***

(48. MERTAN CANER dk.85 ?)

10. TAYFUN AYDOĞAN****

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ***

(7. CEM EKİNCİ dk.59 ***)

20. MEHMET SAK***

32. MEHMET YILMAZ***

77. SAMED ALİ KAYA***

(6. MEHMET TAŞ dk.58 ***)

80. BEYKAN ŞİMŞEK***

(11. HAZARHAN KARACA dk.85 ?)

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞ.

19. ATİLA TURAN

21. ANIL EMRE YILMAZ

41. YİĞİTALİ BAYRAK

99. YUSUF EFE YAMAN

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

STAT: UŞAK 1 EYLÜL - UŞAK

HAKEMLER: DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ**, BUĞRA CAN SEMERCİOĞLU**, FURKAN ULU **, RAMAZAN HAYMANA(Dördüncü Hakem)

SARI KARTLAR: Beykan dk.58, Alperen dk.70

GOLLER: Ali Samed dk.36, Tayfun dk.48, İlyas Kubilay Yavuz dk.57