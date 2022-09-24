Yomra Derince’yi yormadı: 0-1

3.Lig 1.Grup maçında Belediye Derincespor, Yomra deplasmanında da 3 puana uzanırken., ev sahibi Yomra’yı Efe Karaoğlu’nun 36. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 devirdi. Yeniden zirveye dev bir adım atan belediye Derince, perşembe günü kupa mesaisinde Amasyaspor takımını konuk edecek.