Derince'de 3 kişi 540 metre kablo çaldı

Olay, Derince Yavuz Sultan Mahallesi Toydemir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altında bulunan ve bir firmaya ait 540 metre uzunluğunda kablolar açıktan hırsızlık yoluyla çalındı. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler M.S., E.S. ve B.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.