Uzun süren Covid-19’da yeni belirti çıktı

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve uzmanların “kış ayları yaklaşırken vaka sayıları artabilir” uyarısında bulunduğu corona virüsü salgınıyla ilgili endişe yaratan bir araştırma daha yapıldı… Corona virüsü geçiren kişilerde iyileştikten sonra bile görülen “uzun Covid-19” sendromunu inceleyen Hammersmith Hastanesi ve Imperial College London’dan bilim insanları bu sendromun yeni belirtileri olduğunu açıkladı. Bilim insanları uzun Covid-19 geçiren kişilerde kalp çarpıntısı görüldüğünü tespit etti. Uzun süreler boyunca oturduktan sonra ayağa kalktığı zaman uzun Covid-19 geçirenlerde kalp çarpıntısı olduğu belirtilirken göğüste ağrı, baş dönmesi ve halsizlik görüldüğü de aktarıldı.
Otonom sinir sisteminde bu sorunun yaşandığını belirten bilim insanları, bu tür belirtileri olan hastaların dikkatli olması gerektiğini söyledi. University College London’da görevli bilim insanları uzun Covid-19’un 200’den fazla belirtisi olabileceğini söylerken beyin sisi ve halsizliğin en belirgin ve kötü yan etki olduğunu da dile getirdi. Bazı araştırmalarda ise Covid-19’un otoimmün rahatsızlığı olduğu ve Parkinson hastalığına benzediği kaydedildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.