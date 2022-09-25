Körfez Atalar Sahil Parkında sona doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni baştan inşa edilen Körfez Atalar Parkı’nda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Kısa süre içerisinde açılması planlanan parkta anıt heykel yenilendi.
16 BİN METREKARELİK ALAN
16.000 metrekarelik proje kapsamında 9500 metrekarelik alan içerisinde çim serimi ve otomatik sulama sistemi montajı yapıldı. 250 metrekarelik restoran binası ve 80 metrekarelik mescit-wc imalatı tamamlandı.
ATATÜRK ANITI KONULDU
125 metre uzunluğundaki anıta saygı yoluna bazalt plak taş döşenirken park içerisine 600 metrekare granit küptaş döşemeli tören alanı yapıldı. Tören alanının merkezine Atatürk anıtı konuldu. Ayrıca Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü büstleri anıta saygı yolu içerisine konumlandırıldı.
BİSİKLET YOLU YAPILDI
370 metrekarelik sahil yürüyüş yoluna süpürgeli beton imalatı yapılırken ara yürüyüş ve bağlantı yollarına da aynı şekilde süpürgeli beton imalatı yapıldı. Ayrıca 320 metrelik bisiklet yolunun imalatı yapımı da tamamlandı. Toplamda 550 metre ferforje imalatı yapıldı.
YENİ NESİL ÇOCUK OYUN ALANI
Proje kapsamında 220 metrekarelik çocuk oyun alanı zemini renkli kauçuk malzeme ile kaplanırken içerisine 1 adet yeni nesil çocuk oyun alanı ve trambolin montajı yapıldı. Proje kapsamında 14 araçlık otopark imalatı yapıldı.
DEKORATİF AYDINLATMA
Proje kapsamında aydınlatma ve kent mobilyaları da düşünüldü. Bu kapsamda park alanı içerisinde sahil tarafına 4-6 metrelik, diğer yürüyüş yollarına 6 metrelik dekoratif aydınlatma direkleri konuldu. Anıta saygı yolu üzerine 1 metrelik bolard tipi aydınlatma armatürleri konuldu.
250 AĞAÇ DİKİLDİ
Park içerisine kent mobilyası olarak 5 adet Japon çatılı kamelya, 23 adet bank ve 12 adet çöp kovası yerleştirildi. Ayrıca 250 adet ağaç dikimi yapıldı. Sahil parkı tamamlandığında 1992 yılında şehit olan Jandarma Er Nazım Ateş’in ismi verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.