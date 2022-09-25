Körfez Atalar Sahil Parkında sona doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni baştan inşa edilen Körfez Atalar Parkı’nda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Kısa süre içerisinde açılması planlanan parkta anıt heykel yenilendi.

16 BİN METREKARELİK ALAN

16.000 metrekarelik proje kapsamında 9500 metrekarelik alan içerisinde çim serimi ve otomatik sulama sistemi montajı yapıldı. 250 metrekarelik restoran binası ve 80 metrekarelik mescit-wc imalatı tamamlandı.

ATATÜRK ANITI KONULDU

125 metre uzunluğundaki anıta saygı yoluna bazalt plak taş döşenirken park içerisine 600 metrekare granit küptaş döşemeli tören alanı yapıldı. Tören alanının merkezine Atatürk anıtı konuldu. Ayrıca Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü büstleri anıta saygı yolu içerisine konumlandırıldı.

BİSİKLET YOLU YAPILDI

370 metrekarelik sahil yürüyüş yoluna süpürgeli beton imalatı yapılırken ara yürüyüş ve bağlantı yollarına da aynı şekilde süpürgeli beton imalatı yapıldı. Ayrıca 320 metrelik bisiklet yolunun imalatı yapımı da tamamlandı. Toplamda 550 metre ferforje imalatı yapıldı.

YENİ NESİL ÇOCUK OYUN ALANI

Proje kapsamında 220 metrekarelik çocuk oyun alanı zemini renkli kauçuk malzeme ile kaplanırken içerisine 1 adet yeni nesil çocuk oyun alanı ve trambolin montajı yapıldı. Proje kapsamında 14 araçlık otopark imalatı yapıldı.

DEKORATİF AYDINLATMA

Proje kapsamında aydınlatma ve kent mobilyaları da düşünüldü. Bu kapsamda park alanı içerisinde sahil tarafına 4-6 metrelik, diğer yürüyüş yollarına 6 metrelik dekoratif aydınlatma direkleri konuldu. Anıta saygı yolu üzerine 1 metrelik bolard tipi aydınlatma armatürleri konuldu.

250 AĞAÇ DİKİLDİ

Park içerisine kent mobilyası olarak 5 adet Japon çatılı kamelya, 23 adet bank ve 12 adet çöp kovası yerleştirildi. Ayrıca 250 adet ağaç dikimi yapıldı. Sahil parkı tamamlandığında 1992 yılında şehit olan Jandarma Er Nazım Ateş’in ismi verilecek.